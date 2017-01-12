Пожар и двойня – серьёзный повод для поддержки

Приоритетными критериями названы адресность оказываемой помощи и «нуждаемость» тех, кто на неё претендует. Чтобы получить поддержку, человеку нужно самому обратиться в городской фонд, написав заявление, а также предоставить пакет документов, подтверждающих его крайне стеснённое положение.

Помощь могут оказать одиноко проживающим гражданам или семьям, чей среднедушевой доход не превышает величину прожиточного минимума на душу населения. Можно обратиться за поддержкой для оплаты лекарств или лечения, в случае пожара, обрушения жилища, а также при рождении двойни или тройни (это единственный среди прочих радостный повод, но, тем не менее, также требующий финансового участия со стороны).

Размер соцподдержки на медикаменты – 1000 рублей на человека или члена семьи, но не более 5000 рублей на семью в целом, в случае пожара – 10 000 рублей, рождении двойни (или большего количества малышей) – 3000 рублей на каждого новорождённого.

При желании владимирцы могут получить даже льготу на банные услуги и на проезд в общественном транспорте. Но для этого, опять-таки, нужно соответствовать имущественным критериям.

По вопросам получения помощи жителям областного центра нужно обращаться во владимирский городской фонд соцподдержки по адресу: ул. Горького, д. 58-а, тел. 32-20-83.

36,9 млн рублей объем финансирования программы соцподдержки отдельных категорий граждан Владимира на 2017 год.

Фото: http://i022.radikal.ru/1011/f9/00a16e9c0829.jpg