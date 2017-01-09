Владимирским школам разрешили продлить каникулы

Владимирские школьники снова ликуют: каникулы продлены, как минимум, еще на 2 дня. Но только в самой школе родителям подскажут: учится ребенок или нет.

В городском управлении образования «Призыву» пояснили, что, несмотря на оптимистичные прогнозы синоптиков, обещающих со вторника «потепление» до 8-10 градусов мороза, во многих школьных аудиториях довольно прохладно. До тех пор, пока в классах не восстановится воздушно-тепловой режим, соответствующий нормативу (не ниже 20-22 градусов тепла), занятия вряд ли будут возобновлены. Поэтому управление рекомендовало школам продлить зимние каникулы вплоть до 11 января включительно.

Однако чиновники отмечают, что администрация школы должна принять решение самостоятельно, учитывая, в том числе, прогнозы метеорологов о предстоящем потеплении. Тем не менее, на сайтах многих владимирских школ уже появились объявления о продлении каникул. Некоторые примут решения в ближайший час-два. В школах, куда удалось дозвониться (гимназия №№ 3 и23, школа №8), подтвердили, что учащихся завтра не примут. В средней школе №13, что в Добром, например, пояснили, что решили прислушаться к рекомендации вышестоящего ведомства, несмотря на то, что температурный режим в классах соответствует норме.

А вот самая большая школа областного центра – №36 – учеников завтра ждет. Там в классах тепло, поэтому рекомендации управления образования приняты к сведению, но каникулы объявлены законченными.

Фото: http://metodisty.ru/m/news/view/