Владимирские коммунальщики работают в штатном режиме

Владимирская мэрия рапортует, что, несмотря на аномальные морозы, коммунальные службы областного центра работают в штатном режиме.
Сообщается, что за работой городских систем жизнеобеспечения в круглосуточном режиме наблюдает лично глава администрации города Владимира Андрей Шохин.
По информации городского управления ЖКХ, дежурные бригады коммунальных предприятий выполняют локальные ремонтные работы в штатном режиме, неисправности устраняются в нормативные сроки.
Муниципальный «Центр управления городскими дорогами» также работает в штатном формате, однако в случае ухудшения погодных условий на улицы города будет направлена дополнительная снегоуборочная и инженерная техника.
Администрация Владимира напоминает жителям, что в случае возникновения претензий на качество оказания коммунальных услуг следует обращаться в свою управляющую организацию либо в Единую дежурно-диспетчерскую службу города. ЕДДС принимает звонки круглосуточно по телефону «05».
Фото: https://regnum.ru/pictures/2224705/1.html
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