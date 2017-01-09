Владимирские коммунальщики работают в штатном режиме

Владимирская мэрия рапортует, что, несмотря на аномальные морозы, коммунальные службы областного центра работают в штатном режиме.

Сообщается, что за работой городских систем жизнеобеспечения в круглосуточном режиме наблюдает лично глава администрации города Владимира Андрей Шохин.

По информации городского управления ЖКХ, дежурные бригады коммунальных предприятий выполняют локальные ремонтные работы в штатном режиме, неисправности устраняются в нормативные сроки.

Муниципальный «Центр управления городскими дорогами» также работает в штатном формате, однако в случае ухудшения погодных условий на улицы города будет направлена дополнительная снегоуборочная и инженерная техника.

Администрация Владимира напоминает жителям, что в случае возникновения претензий на качество оказания коммунальных услуг следует обращаться в свою управляющую организацию либо в Единую дежурно-диспетчерскую службу города. ЕДДС принимает звонки круглосуточно по телефону «05».

Фото: https://regnum.ru/pictures/2224705/1.html