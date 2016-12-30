В новогоднюю ночь во Владимире могут ограничить движение

Как сообщает владимирская мэрия, в целях обеспечения безопасности дорожного движения во время проведения новогодних мероприятий, по необходимости, в зависимости от дорожной обстановки, 1 января с 00.00 ч. до 04.00 ч. будет ограничено движение всех видов транспорта по улицам Дворянской, Большой Московской, Большой Нижегородской на участке от улицы Студеная Гора до площади Фрунзе.

Автотранспорт будет направлен в объезд по улицам Студеная Гора, Дзержинского, Октябрьский проспект, Лыбедской магистрали, Луначарского, Усти-на-Лабе, Гагарина, 2-й Никольской, Княгининской, Никитской.

Отмечается также, что Управлением МВД по городу Владимиру при содействии структурных подразделений администрации Владимира будут усилены меры по предупреждению терроризма и экстремизма.

Фото: http://www.vladimir-city.ru/news/main/930910/