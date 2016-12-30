Новогодний Владимир в режиме онлайн

Круглосуточную трансляцию из предновогоднего Владимира можно увидеть на официальном сайте мэрии в разделе «Безопасный город – Безопасный Новый год».
Медиапроект «Безопасный город – Безопасный Новый год» организован городскими властями в партнерстве с компанией «Ростелеком».
Как отметил глава администрации города Владимира Андрей Шохин, благодаря прямой трансляции любой пользователь Интернета сможет заглянуть в новогодний Владимир. Кроме того, видео в режиме онлайн может пригодиться правоохранителям, отвечающим за безопасность массовых мероприятий.
Видеокамеры установлены на Соборной и Театральной площадях, площади Победы, пешеходной улице Георгиевской.
Фото: https://fotostrana.ru/user/post/72762895/416045164/
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