В Судогодском районе открылся “олимпийский” каток

В посёлке Льнозавод Судогодского района открыт новый каток, построенный по олимпийским стандартам – 60 на 30 метров. Он вмещает более 200 человек. Арена залита по современным технологиям, позволяющим получать лёд высокого качества.

Проект стоимостью 3 миллиона рублей – некоммерческий, хотя и построен частным предпринимателем.

Теперь в небольшом посёлке неподалеку от Головино на профессиональном льду могут тренироваться школьники и спортсмены, кататься местные жители. Планируется проводить здесь и хоккейные баталии, в частности – соревнования в рамках Рагулинского турнира.

Кстати, для тех, кто будет добираться сюда на автомобиле – хорошая новость. Для посетителей катка создана парковка на 200 мест.

Фото: http://masasieharare.com/ ice-skating-comes-to-zim-263chilled-ice-skating-rink/