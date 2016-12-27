Руководителю отдела продаж обещали 200 тысяч рублей

Во Владимире самую высокую зарплату – до 200 тысяч рублей в месяц – в этом году предлагали руководителю отдела продаж. Чтобы получить эту должность, нужно иметь опыт работы в продажах от 2 лет и творческий подход к решению задач. Сайт по поиску работы Зарплата.ру составил топ-5 вакансий с самым высоким заработком.

До 150 тыс. рублей мог получать коммерческий директор, который бы занимался заключением контрактов на градостроительное, архитектурное и экологическое проектирование. Необходимо наличие собственной клиентской базы и портфеля заказов на 2 млн. рублей в месяц.

Руководитель проекта строительства, в зависимости от опыта, мог получать до 100 тыс. рублей. Однако для этого обязателен опыт строительства коттеджей премиум-класса, знание проектной методологии, умение контролировать бюджет и сроки выполнения проекта.

Программисту 1 С готовы платить до 90 тыс. рублей в месяц. Профессионалу обещают бесплатное питание, компенсировать затраты на использование личного транспорта и оплачивать сотовую связь.

В крупной торговой компании директор по персоналу может также рассчитывать на оплату до 80 тыс. рублей. От него ожидают создания эффективной системы мотивации персонала, формирования корпоративной культуры и оптимизации работы его службы.

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Фото: http://gazetamv.ru/tag/zarplaty