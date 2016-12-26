Алексей Слепов оказался в шаге от победы

В Ижевске состоялся третий этап Кубка России по биатлону. В соревнованиях «Ижевская винтовка», которые являются отборочным стартом для россиян на январские этапы Кубка мира и Кубка IBU, принял участие и наш земляк – Алексей Слепов.

По результатам двух кругов спринта владимирский биатлонист стал вторым, допустив два промаха, и, уступив лидеру 15,2 секунды. Лидером гонки стал Дмитрий Малышко. Он прошёл дистанцию 10 километров за 28 минут 15,3 секунды и допустил один промах. Третьим пришел Петр Пащенко, отстав от победителя на 27 секунд и также дважды промахнувшись.

В итоге Алексей Слепов вошёл в состав мужской сборной России по биатлону на международные соревнования в январе,- сообщает сайт Чемпионат.com.

В сборную также попали Антон Шипулин, Антон Бабиков, Максим Цветков, Матвей Елисеев, Евгений Гараничев, Алексей Волков, Юрий Шопин, Александр Логинов, Дмитрий Малышко, Тимур Махамбетов, Александр Поварницын, Петр Пащенко.

Состав на этап Кубка мира в Оберхофе будет назван по итогам тренировочного сбора в Хохфильцене.

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