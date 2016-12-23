Почетными гражданами стали хирург и представитель “оборонки”

Евгений Докорин – замечательный врач-хирург и онколог со стажем работы по специальности более 30 лет, заслуженный врач России. С 1995 года и до сих пор он заведует онкологическим отделением Центральной городской больницы г. Коврова и с 2000-го является главным онкологом города и Ковровского района. Ежегодно доктор Докорин проводит более 200 сложнейших операций, спасая пациентам здоровье, а часто – и жизнь. Нередко он – последняя надежда для больных.

Владимир Лебедев с 2005 года возглавляет одно из крупнейших оборонных предприятий города и всей Владимирской области ОАО «Ковровский электромеханический завод». Там он работает уже 36 лет после окончания Ленинградского военно-механического института, где прошел путь от инженера-конструктора до генерального директора. Под его руководством предприятие успешно развивается, освоив выпуск различной современной техники военного и гражданского назначения. В. Лебедев имеет множество знаков отличия, в том числе звание «Почетный машиностроитель РФ», награжден медалями ордена «За заслуги перед Отечеством» I и II степеней, является лауреатом премии Правительства РФ в области науки и техники. В течение последних восьми лет «КЭМЗ» пять раз заносился на Владимирскую областную «Галерею Славы».

На снимке – врач-хирург Евгений Докорин.

Фото: http://kovrov.bezformata.ru/content/image182179374.jpg