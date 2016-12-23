Фура въехала в пассажирский автобус

Авария на федеральной трассе М-7 «Волга» в районе улицы Ноябрьской города Владимира произошла накануне вечером.

43-летний водитель большегруза «Scania», двигаясь в направлении города Владимира по правой полосе движения, при развороте не уступил дорогу движущемуся во встречном направлении рейсовому автобусу «Setra». Транспортные средства столкнулись.

Как сообщает пресс-служба регионального УМВД, пассажирский автобус ехал из Владимира в Кольчугино, в салоне находились 25 человек. В результате автоаварии медицинская помощь была оказана водителю автобуса, а также трем пассажирам 26-ти, 25-ти и 16 лет. У всех диагностированы черепно-мозговые травмы и сотрясение головного мозга. Пострадавшим назначено амбулаторное лечение.

По факту дорожного происшествия назначено проведение административного расследования.

Фото: http://33.mchs.gov.ru/