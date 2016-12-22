Во Владимире открыли памятник спасателю

В областном центре возле Главного управления МЧС на улице Горького торжественно открыли памятник спасателю. Событие приурочено к профессиональному празднику — Дню спасателя, который отмечается в конце декабря.

Эскиз памятника, посвящённого героическому труду пожарных и спасателей Владимирской области, разработали в МЧС, а изготовил его ивановский скульптор Дмитрий Горбунов.

В итоге, получился собирательный образ спасателя. Мужчина в огнезащитной форме и каске. А на его руках – маленькая девочка, которую герой вынес из огня.

Изготовление памятника проходило на добровольные пожертвования личного состава регионального управления МЧС, а также при поддержке спонсоров.

Фото: http://33.mchs.gov.ru/pressroom/news/item/4616179/