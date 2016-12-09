Проезд в автобусах Владимира будет стоить 20 рублей

На заседании правления областного департамента цен и тарифов рассмотрели заявку администрации Владимира об установлении новых предельных тарифов пассажирских перевозок в городе. Представители мэрии дали общие предложения по всем семи автобусным перевозчикам и отдельно по «Владимирпассажиртрансу» – для троллейбусов.

Проанализировав все затраты транспортных предприятий, эксперты департамента утвердили предельный тариф на уровне 20 рублей за поездку в автобусах (на 2 рубля больше, чем сейчас). Это и не удивительно, учитывая, что в прошлом году тариф не менялся. Тогда департамент цен и тарифов «завернул» просьбу владимирских чиновников, поскольку те в качестве обоснования дали расчеты лишь по 9 из 30 действовавших на тот момент маршрутов.

А вот что касается троллейбусных перевозок, то здесь до сих пор сохраняется неясность. По итогам вчерашнего заседания департамент затребовал у администрации дополнительные документы для более точного расчета затрат троллейбусного перевозчика.

Любопытно, что в прошлом году руководство «Владимирпассажиртранса» заявило к утверждению в департамент тариф в размере 18,93 рубля. Департамент при определении тарифа учел индексацию заработных плат, затраты на топливо и износ шин, техническое обслуживание самих троллейбусов, а также расходы на электроэнергию и другие коммунальные ресурсы, которыми пользуется предприятие. В итоге экономически обоснованным был признан тариф в размере 18 рублей. Но в мэрии ради сохранения пассажиропотока пошли на снижение таксы, и в итоге пассажиры весь год ездили в троллейбусах за 17 целковых.