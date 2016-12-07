Во Владимире Электроник сыграет в хоккей с Александром Овечкиным

Поединок «Федерация хоккея Владимирской области против ХК «Спарта», состоящего из звезд спорта и шоу-бизнеса» пройдет в ледовом дворце «Полярис» 16 декабря. В списке игроков – актеры сериалов «Молодежка», «Кадетство», «Восьмидесятые», фильмов «Легенда №17» и «Экипаж». Среди них – Тимур Ефременков, сыгравший Александра Овечкина в киноновелле «Чемпионы», Александр Рагулин, сыгравший в «Легенде №17» своего отца, хоккеиста Рагулина, актеры Аристарх Венес и Александр Головин, певец Сергей Борзов, шоумен Гия Гагуа и другие. Среди тех, кто выйдет на лед, также будут близнецы Владимир и Юрий Торсуевы, знакомые зрителю по «Приключениям Электроника».

Кстати, мы попытались выяснить подробности про ХК «Спарта» и выяснилось, что команда в таком составе нигде не выступала – не исключено, что владимирские зрители увидят подобное выступление первыми.

Фото: http://itsmycity.ru/blog/post/id/3278