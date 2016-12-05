Под Бараками «Хюндай» не разминулся с «КамАЗом»

ДТП случилось около 9.40 утра. 37-летний водитель на «Хюндай-Тусан» ехал в сторону Владимира. Пока непонятно, почему он выехал на встречную полосу – шел на обгон или его занесло на заснеженной трассе.

На «встречке» легковушка врезалась в судогодский «КАМаз». Водитель иномарки погиб на месте. По информации очевидцев, спасателям пришлось срезать у легковушки крышу и половину кузова, чтобы достать погибшего.

На этой же дороге в выходные произошло еще одно серьезное ДТП. 20-летний водитель «семерки», так же выехав на встречную полосу, врезался в пассажирский автобус «Неоплан», следующий по маршруту Саров-Москва. Водитель авто погиб, его пассажир госпитализирован. Из пассажиров автобуса никто не пострадал.

В целом же за выходные, по данным Госавтоинспекции, на дорогах области зарегистрировано 16 ДТП, в которых 4 человека погибли и 19 ранены.

В ГИБДД отмечают, что из-за несоблюдения правил дорожного движения часто страдают дети. Так, в пятницу в Муроме на нерегулируемом перекрестке столкнулись два автомобиля – «Шевроле-Ланос» и «Лада-Калина». Водители (кстати, они оказались однофамильцами) не пострадали, но через пару часов после оформления ДТП в детскую больницу доставили 8-летнюю девочку, которая на момент аварии находилась в салоне одного из автомобилей, причем была не пристегнута. Ей поставили диагноз «закрытая черепно-мозговая травма».

В ГИБДД обращают внимание водителей, чтобы те были предельно аккуратными на дороге в период снегопадов. Надо обязательно снижать скорость в черте населенных пунктов, в особенности у нерегулируемых переходов, выдерживать боковые интервалы, дистанцию с впереди идущими машинами, а также соблюдать скоростной режим при поворотах. Опрокидывание в кювете – это одно из самых распространенных последствий ДТП.

Фото из группы «Подслушано Автомобилистов».