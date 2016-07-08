Камешково напоят чистой водой

В Камешково быстрыми темпами сооружают новый водозабор и очистные сооружения – это часть объектов инфраструктуры, необходимых для реализации новых инвестиционных проектов в моногороде.

Водозабор строится в сосновом бору недалеко от северной городской окраины. Потребность в этом объекте очень велика. Сейчас питьевая вода в Камешково, источниками которой служат пять старых водозаборных скважин, не соответствует нормам. Новый водозабор появится благодаря включению Камешково в госпрограмму поддержки моногородов. И это изменит ситуацию водоснабжения кардинально. Жители райцентра смогут, наконец, пользоваться нормальной водой. Правда, лишь после замены значительной части сетей водоснабжения.

Новый водозабор будет включать в себя 5 новых артезианских скважин – 4 рабочих и 1 резервную. Кроме площадки водозабора там будут построены электроподстанция, а также два больших резервуара по 1200 «кубов» воды каждый. Предусматриваются системы биологической очистки и фильтрации воды, а также обогрева производственных и служебных помещений. Еще на этом объекте построят почти 3 км асфальтированных дорог, соединяющих водозабор с объездным камешковским шоссе, а скважины – между собой.

Сейчас по свежей просеке уже прокладывается новая дорога. Субподрядчик – ООО «КомплектСтройМонтаж Регион-33» задействовал мощный парк спецтехники: 6 экскаваторов, 3 бульдозера, 2 виброкатка, грейдер и 10 тяжелых самосвалов. На объекте трудятся почти полсотни рабочих.

Тут же ведется бурение пяти артезианских скважин, а в самом Камешково уже проложено примерно 1,2 км труб водовода в направлении нового водозабора. И еще километр – за объездной дорогой. Осталось уложить полкилометра труб, и тогда задача будет решена полностью.

Строительство водозаборного сооружения со всей необходимой инфраструктурой обойдется почти в 258 млн рублей. Из этой суммы почти 176,5 млн рублей – средства федерального бюджета, выделенные через «Фонд развития моногородов», а еще почти 81,5 млн рублей – средства областного бюджета. Срок ввода нового камешковского водозабора в эксплуатацию – 1 апреля 2017 года.

Что касается новых очистных – их возводят поблизости от юго-восточной камешковской окраины. Там в общей сложности предстоит освоить около 335 млн рублей, большую часть которых, опять же, даст центр. Очистные сооружения запланировано сдать 1 июня 2017 года.