Звёздные шеф-повара приготовили в Суздале мороженое и страчателлу с огурцами

В Суздале развернулась настоящая кулинарная битва. Ее участниками стали шеф-повара двух московских ресторанов, рекомендованных гидом Michelin, Максим Колпащиков и Виктор Белей. Изучив кулинарную историю города-музея, они приготовили для жителей авторские блюда. Конечно же, не обошлось без знаменитого суздальского огурца.

Огуречный баттл

Именитые повара приехали в рамках кулинарного тревел-реалити «Повара на колесах» (12+). Из столицы они добрались на ярком фудтраке и припарковались в самом центре Суздаля — на Торговой площади. Первым делом, гости ознакомились с городом, посетили его главные достопримечательности. Затем прокатились в карете и на лодке. Максим Колпащиков осуществил свою давнюю мечту — заняться сапбордингом. А Виктор Белей отправился на мастер-класс в гончарную мастерскую.

А еще шефы изучили кулинарные традиции города: пообщались с коллегами из местных ресторанов, сходили за продуктами на рынок. Гости Суздаля сразу же для себя решили, что их блюда не обойдутся без знаменитого суздальского огурца.

Суздальский огурец вдохновил на создание кулинарных шедевров.

Виктор Белей приготовил мороженое по-купечески. Пломбир он украсил местными ягодами— земляникой и жимолостью, а еще добавил к десерту медовые огурцы. Максим Колпащиков представил закуску из страчателлы с тремя текстурами огурца: рассолом, битыми огурцами и огуречным цветком. Блюда оценили гости и жители Суздаля.

Желающих продегустировать авторские блюда шеф-поваров оказалось немало. А восторженных отзывов было еще больше. Жителям Суздаля так понравились оба блюда, что выбрать лучшего оказалось непросто. Но это правило шоу. Кто из поваров сумел найти путь к сердцу местных жителей? Узнать это можно, посмотрев новый выпуск тревел-реалити «Повара на колесах».

Кулинарное тревел-реалити

Первый сезон нового кулинарного тревел-реалити «Повара на колесах» состоит из 10 выпусков. Помимо Суздаля городами-участниками станут Рязань, Тула, Нижний Новгород, Воронеж, Липецк, Кострома, Ростов, Ярославль и Сергиев Посад.

В каждом городе шефы с помощью сервиса для путешествий по России RUSSPASS знакомятся с местными достопримечательностями, пробуют блюда в лучших ресторанах и гастробарах. Затем они разрабатывают авторское меню из местных фермерских продуктов. В финале повара представляют свои блюда на центральной площади. Победителя выбирают жители города.

Следить за перемещениями именитых шефов можно только во «ВКонтакте» (12+) и «Одноклассниках» (12+).