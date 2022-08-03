Жители Приволжья оплачивают безналичным способом более 60% покупок

На территории присутствия Волго-Вятского банка ПАО Сбербанк* по итогам второго квартала 2022 года 61,8% покупок было оплачено безналичным способом — это на 4,1% больше, чем в аналогичном периоде 2021 года. В целом по стране доля безналичных расходов россиян в общих расходных операциях по итогам 2 квартала 2022 года находится на уровне 61,6%. Такие данные приводятся в совместном исследовании безналичных потребительских расходов в России лаборатории СберИндекс и аналитического ресурса ЧекИндекс.

Самыми «безналичными» регионами на территории присутствия Волго-Вятского банка ПАО Сбербанк во втором квартале 2022 года стали: Пермский край (66,3%), Кировская область (65,3%) и Республика Удмуртия (64,9%). Республика Мордовия вошла в ТОП 10 регионов-лидеров по увеличению доли безналичного торгового оборота – рост составил 5,2%. Город Кунгур Пермского края вошел в ТОП 3 городов, которые стали лидерами по росту доли безналичного торгового оборота – здесь рост составил 8,3%.

В исследовании отмечается, что во втором квартале лидером по использованию безналичных платежей стала сфера общественного питания. 80% оборота приходится на рестораны и 74% оборота в кафе, столовых приходится именно на безналичную оплату. Такой рост аналитики связывают с соперничеством за клиентов и стремлением предоставлять посетителям наиболее удобные способы оплаты.

Основным способом безналичных расчетов все еще остается оплата с помощью банковской карты. Однако все большую популярность набирают новые способы оплаты. Так клиенты Сбера могут оплачивать товары и услуги бесконтактно, без использования карты с помощью сервисов SberPay: при онлайн-покупках у более, чем 80 тысяч компаний, или при офлайн-покупках по QR-коду в 500 тысячах торговых точек по всей стране. При использовании SberPay клиентам не надо вводить реквизиты карты – оплата быстро и удобно происходит непосредственно в приложении СберБанк Онлайн (6+). Кроме того, Сбер продвигает способ безналичной оплаты услуг при помощи биометрии. Также благодаря платформе Сбера «Плати QR», бесконтактная оплата по QR-коду доступна не только клиентам Сбера, но и клиентам банков-партнеров, подключенных к платформе.

Пётр Колтыпин, вице-президент, председателя Волго-Вятского банка ПАО Сбербанка:

«Безналичные расчеты набирают популярность, потому что это удобно, надежно и безопасно. И Сбер не останавливает свою работу по развитию таких платежных сервисов. Сегодня сервисы SberPay – это новейшие решения, которые включают варианты как онлайн, так и офлайн оплаты».

СберИндекс — аналитический портал СберБанка, на котором наглядно видно, как меняется жизнь страны. Сегодня на сайте представлено более двадцати индексов, сформированных на основе обезличенных данных. Среди них индекс потребительской активности, оценка текущей динамики ВВП, индексы рынка труда, недвижимости и другие ключевые показатели.

ЧекИндекс — аналитический ресурс IT-компании «Платформа ОФД», ежедневно обрабатывающей свыше 50 млн кассовых чеков с миллиона онлайн-касс в стране. Компания является крупнейшим оператором фискальных данных России по версии CNews Analytics.

*Волго-Вятский банк Сбербанка обслуживает девять субъектов РФ – Нижегородская, Владимирская, Кировская области, Республики Татарстан, Чувашия, Мордовия, Марий Эл, Удмуртия, Пермский край.