Жители Подмосковья спасли на пожаре двоих детей

В Главном управлении МЧС России по Владимирской области рассказали о героическом поступке двоих жителей Подмосковья. Александр Кулаков и Александр Акимов спасли жизни двоих детей на пожаре в Петушинском районе. Рассматривается вопрос о поощрении героев.

Героический поступок

Пожар в частном доме в деревне Ветчи произошел вечером 13 июля. Из-за позднего сообщения огонь успел распространиться по всей площади.

— Как выяснилось, до приезда подразделений МЧС два молодых человека – Александр Акимов и Александр Кулаков, рискуя жизнями, спасли жизни двоих детей, — рассказали в пресс-службе чрезвычайного ведомства.

На пожаре спасли двоих детей, мальчиков 6 и 9 лет.

Молодые люди, которые приехали в Ветчи из Подмосковья, во время пожара услышали из горящего дома крики детей. Сразу же подбежали к окнам, разбили стёкла, стали кричать в ответ на детские крики и светить фонариком от телефона. Услышав голоса и увидев свет фонарика, дети смогли сориентироваться в горящем доме и подойти к окнам, откуда их вытащили на улицу.

В Главном управлении МЧС России по Владимирской области рассматривается вопрос о поощрении героев.

Погибли две женщины

Дети успели получить серьёзные ожоги, их госпитализировали в больницу. Сейчас младшего ребенка уже выписали, старший — почти выздоровел. Жизням детей ничего не угрожает.

К сожалению, на пожаре погибли прабабушка мальчиков и её сестра – женщины 68 и 60 лет. Сгорела внутренняя отделка, имущество и конструкция дома на площади 60 квадратных метров.

С начала года во Владимирской области произошло 2027 пожаров. Сотрудники МЧС в очередной раз призывают граждан соблюдать требования пожарной безопасности, не допускать пожара и распространения огня, беречь свои жизни и жизни близких. При возникновении первых признаков пожара следует незамедлительно позвонить по номерам 101 и 112.