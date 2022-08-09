Жители Ленинского района остались без горячей воды на время работ на теплосетях

Во Владимире завершается подготовка к отопительному сезону. Самая главная часть подготовки – испытания трубопроводов на прочность. Сейчас гидравлические испытания сетей проводятся в Ленинском районе города.

Второй заход

Специалисты Владимирского филиала «Т Плюс» второй раз вернулись в Ленинский район. Гидравлические испытания проводились с мая во всех районах, в том числе в Октябрьском и Фрунзенском. Но к исходу лета потребовались дополнительные работы.

За это время успели сделать 188 опрессовок на 216 километрах трубопроводов (в однотрубном исчислении), что составляет 85 % от общего объема. Гидроиспытания проводятся по графику, который был утвержден еще весной этого года.

— В ходе работ давление в тепловых сетях повышают в полтора раза, для того чтобы выявить на трубопроводах слабые места и своевременно провести ремонты. На сегодняшний день по итогам проверок было выявлено 187 дефектов, — пояснила пресс-служба владимирского филиала компании «Т Плюс».

Средней срок отключения горячей воды во Владимире – 8 суток.

Нормативный срок отключений составляет 14 дней. Но энергетики давно не затягивают гидравлические испытания так надолго. В прошлые годы было максимум на 10 суток. Зато можно вернуться к испытаниям через месяц и «урвать» у жителей еще недельку.

Новый отсчет

Когда ведется реконструкция теплосетей, считаются совсем другие сроки. Как правило, горячую воду отключают на 1-2 дня, чтобы смонтировать временный трубопровод и пустить по нему воду. Спустя 2-3 летних месяца опять на столько же отключат горячую воду, чтобы уже присоединить новый трубопровод.

Так, в этом сезоне масштабные работы проводились на Чайковского, Безыменского, Суздальском проспекте, Горького, Каманина, Фейгина, Тракторной, Асаткина, Верхней Дуброве. Реконструкция выполнена на 80%.

— Специалисты компании меняют изношенные трубы на современные в пенополиуретановой изоляции с системой оперативного дистанционного контроля. Эта система позволит своевременно определять повреждение трубопровода или полиэтиленовой оболочки, находить место дефекта и оперативного устранять, — сообщила пресс-служба владимирского филиала компании «Т Плюс».

На всех участках, где завершены реконструкция и гидравлические испытания, проводится благоустройство. Асфальтируют дорогу, тротуары, сеют газон, устанавливают бордюры.

В этом сезоне «Т Плюс» выполнит перекладку 23 километров тепловых сетей общей стоимостью 434 миллионов рублей. Обновят оснащение 4 котельных, заменят 10 километров тепловой изоляции. Техническое перевооружение ожидает 23 участка наземных эстакад, 14 распределительных сооружений и пять зданий магистральных теплосетей.