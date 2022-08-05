Жара выходит на пик. Синоптики рассказали о погоде на выходные

Жителей Владимирской области ожидают знойные выходные. Температура в дневные часы поднимется до +31 градуса. Однако в текущем сезоне это будет заключительная волна такой жары. В начале следующей недели посвежеет.

Температурные рекорды

На погоду продолжает оказывать влияние антициклон, в области которого солнце беспрепятственно нагревает поверхностный слой атмосферы, поясняет центр погоды «Фобос».

На пик, в условиях солнечной и сухой погоды, аномальная жара выйдет в субботу, когда в показания термометров повысятся на 9–10 градусов выше положенной климатической нормы августа.

Такая высокая температура в этот день бывает крайне редко.

— Так, в прошлом веке за всю историю регулярных наблюдений на базовой столичной метеостанции ВДНХ не было ни одного случая, когда столбики термометров достигали отметки +30 градусов, — говорится на сайте центра погоды «Фобос».

В век глобального потепления такое случалось лишь дважды: в самом знойном 2010 году (+37,6°) и в 2014 году (+30,4°). Таким образом, в субботу температура воздуха может войти в тройку самих жарких для 6 августа.

Жара отступит

В воскресенье, 7 августа, погодные сервисы обещают дожди. В этот период в центральную Россию пробьется активный атмосферный фронт, поясняют синоптики. Осадки в его зоне будут не слишком интенсивными, но вслед за фронтальным разделом на Русскую равнину станет поступать прохладный атлантический воздух. А значит, зной отступит, и температурный режим приблизится к средним многолетним значениям. В понедельник уже прогнозируется +24 градуса днем.

А пока придется пережить жаркие выходные. Купальный сезон в регионе продолжается, при этом важно не забывать о правилах безопасного отдыха на воде.

С начала купального сезона на водоёмах области погибли 27 человек, в том числе – 5 детей. Как показывает статистика, чаще всего трагедии с участием взрослых происходят в местах, неразрешённых и необорудованных для купания, а также по причине нетрезвого состояния или наличия болезни.