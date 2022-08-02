Зарплатный проект Сбербанка – одна из самых востребованных и популярных услуг, как для работодателей, так и для их сотрудников

Преимущества для работодателя:

Компании, заключившие договор на зарплатное обслуживание, получают возможность управления и контроля зачислений в Сбербанк Бизнес Онлайн, поддержку персонального менеджера, возможность загрузки реестров в 1С и выпуск бесплатных зарплатных карт своим сотрудникам. Кроме того, для всех держателей дебетовых карт Сбербанк предлагает возможность самостоятельно выбрать индивидуальный дизайн карты.

Стоит отметить, что Сбер был признан банком с самой высокой лояльностью зарплатных клиентов в стране. Такие данные приведены в исследовании Frank Research Group «Рынок зарплатных проектов — 2022», по итогам которого впервые были названы лучшие продукты банков в области зарплатных проектов (премия Frank Payroll Awards). Сберполучил высшую награду премии в номинации «Высокая лояльность зарплатных клиентов».

Преимущества для сотрудников:

Сотрудники, получающие зарплату на карту Сбербанка, имеют привлекательные условия по кредитам, ипотеке и вкладам, повышенные бонусы СберСпасибо (до 20% от суммы покупки от партнеров и до 0,5% — от Сбербанка). У банка обширная сеть устройств самообслуживания, что значительно упрощает процедуру снятия наличных денежных средств. Кроме того, совершить большинство банковских операций можно круглосуточно с помощью удобного приложения Сбербанк Онлайн (6+) без посещения офисов банка и самостоятельно сформировать расчетный лист по заработной плате.

Более того, Сбербанк упростил прикрепление действующей банковской карты к зарплатному проекту работодателя.

Любой житель Владимирской области может сделать свою дебетовую карту Сбербанка зарплатной и получать привилегии. Для этого нужно проделать несколько простых шагов:

Шаг 1. Зайдите в приложение «Сбербанк Онлайн», выберите карту и нажмите «Настройки».

Шаг 2. Выберите «Сделать зарплатной» в выпадающем списке.

Шаг 3. Нажмите «Подтвердить», когда появится уведомление о готовности заявления.

Шаг 4. Нажмите «Открыть заявление».

Шаг 5. Распечатайте, подпишите и передайте его бухгалтеру или руководителю. Карта станет зарплатной после первой выплаты.

Подробную информацию о том, как стать зарплатным клиентом Сбера, можно получить на официальном сайте.

ПАО Сбербанк