Заблудившуюся в лесу трехлетнюю девочку нашли спасатели

В Коврове спасли трехлетнюю девочку. Она потерялась в лесу. Малышка гуляла вместе с мамой и в какой-то момент заблудилась. Оперативная помощь спасателей помогла предотвратить беду. Ребенка нашли и передали маме.

Потерялась в лесу

Сообщение о том, что в лесу потерялся ребенок, поступило в ковровский поисково-спасательный отряд вечером в минувшую пятницу, 29 июля. Дежурная смена спасателей оперативно поспешила на поиски. На месте также работали полиция, сотрудники районной администрации и волонтеры.

— Как выяснилось позже, девушка взяла детей и пошла на прогулку в лес. В какой-то момент поняла, что дочка потерялась, и сразу обратилась в экстренные службы, — сообщила группа «Заметки спасателя».

Спустя некоторое время, прочесав квадрат леса, спасатели нашли ребенка в радиусе полутора километров от точки входа. Девочка сидела на пеньке и плакала.

Ребенка эвакуировали и передали маме.

Ребенка нашли спасатели поисково-спасательного отряда: Квасов А.В. и Аббасов А.В., говорится в сообщении.

Чтобы не было трагедий

История получилась со счастливым концом. Однако спасатели и поисковики не расслабляются. В грибной сезон работы у них в разы становится больше.

Так, в официальной группе регионального поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт» появился новый пост о заблудившихся в лесу людях.

В сообщении говорится, что накануне в Ковровском районе ушли в лес и не вернулись двое. Ночью был объявлен сбор на поиски. С утра появилась информации о том, что идет эвакуация заблудившихся.

Жителей Владимирской области просят тщательно готовиться к каждому походу в лес даже на незначительный промежуток времени. Обязательно возьмите с собой заряженные мобильные телефоны, небольшой запас продуктов, воды, спички, а также лекарства, если это необходимо.

Надевайте яркую одежду и не ходите в незнакомый лес и поодиночке. Также важно сообщить своим близким или соседям примерный маршрут и место, в которое собираетесь идти. Не рекомендуется отпускать в лес одних пожилых родственников, а также брать с собой маленьких детей.