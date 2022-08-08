Вязниковское «Предприятие нетканых материалов» будет перерабатывать местную коноплю

В Вязниках будут производить геотекстиль из технической конопли, выращенной непосредственно в районе. Переработчик местного сырья — «Предприятие нетканых материалов». Делает пеньку, биоматы и другую продукцию. Эксперимент по выращиванию новой (точнее, хорошо забытой) культуры запустили во Владимирской области в этом году. Глава региона Александр Авдеев, в мае встречавшийся с аграриями и промышленниками по теме технической конопли, снова побывал в Вязниках, теперь уже на предприятии по выпуску нетканого полотна.

Выгоды кооперации

Вязниковские промышленники уже имеют опыт переработки конопли. Но до последнего времени сырьё привозили из Нижегородской области — там выращиванием этой культуры занялись несколько лет назад. Теперь предприятие выстраивает кооперацию с местными аграриями.

Выращиванием технической конопли в Вязниковском районе занимается ООО «ВладТехАгро». Компания прошлом году выкупила для этого более полутора тысяч гектаров сельхозугодий. К минувшей весной посевной подготовили 500 гектаров, ещё сто арендовали в СПК «Родина».

В ближайшие пару лет планируют вовлечь в полезный оборот новые земли. В перспективе, если дело пойдёт, сказал гендиректор Алексей Косилов, «ВладТехАгро» готово довести полезные площади до пяти тысяч гектаров. Но это, конечно, будет зависеть от ёмкости рынка, от его заинтересованности в такой продукции.

С 2015 по 2020 гг. экспорт из России конопли и продукции из нее вырос в 40 раз

Заинтересованность должны проявить переработчики. И в числе первых откликнулось ООО «Предприятие нетканых материалов». На встрече по перспективам коноплеводства в регионе-33, проходившей в мае, генеральный директор «Предприятия нетканых материалов» Сергей Радкевич говорил, что его компания перерабатывает 500-700 тонн сырья, привезённого из Нижегородской области. А мощности рассчитаны на большее. По всей видимости, теперь их дозагрузят местной продукцией.

— У предприятия в планах два параллельных инвестпроекта: создание производства геотекстиля и белёных конопляных волокон для наполнения подушек и одеял, — сообщил в своём Телеграм-канале Александр Авдеев.

Геотекстиль применяется в строительстве, сельском хозяйстве, медицине, бытовой технике, выпуске упаковки и т.д. А белёные конопляные волокна идут на изготовление тканей и целлюлозы. Кстати, хорошая замена хлопку; текстильная отрасль раньше была основной для Владимирской области – есть шанс повторить.

Новое старое дело

Насчёт повторить – не шутка. Буквально лет 70 назад наибольшие посевы конопли в мире были сосредоточены здесь, у нас, в центральной России. Правда, владимирцы в передовиках не ходили, больше отметились Орловская, Брянская, Курская области, но ничего – теперь есть шанс застолбить своё лидерство.

Тем более что расширение растениеводства играет и другую важную роль – введения земель сельхозназначения в полезный оборот. Сегодня почти половина таких площадей пустуют, зарастают, теряют свои плодородные качества.

258 тысяч гектаров пахотных земель в регионе не используются.

Выгода и промышленникам: больше объёмов — выше конкурентоспособность, больше возможностей развития, модернизации производства и т.д.

— Расширение производства — это всегда создание новых рабочих мест и увеличение налоговых отчислений в бюджет. А будут поступления — будем направлять дополнительные средства на развитие социальной инфраструктуры района. Поэтому инвестпроекты завода обязательно найдём возможность поддержать. От них зависит благополучие и комфорт вязниковцев, — сказал Александр Авдеев.