ВТБ предоставил гарантию по поручению Нижне-Волжского трубного завода на 2 млрд рублей

ВТБ выдал гарантию на 2 млрд. рублей по поручению ООО «ПО «Нижне-Волжский трубный завод», одного из крупнейших трубных предприятий России. Гарантия выпущена для обеспечения исполнения контракта Нижне-Волжского трубного завода на закупку сырья.

ООО «ПО «Нижне-Волжский трубный завод» (НВТЗ) – лидер по производству труб малых и средних диаметров в ЮФО. Предприятие выпускает более 5 тыс. номенклатурных позиций, в том числе эксклюзивных изделий. За последние несколько лет НВТЗ вышел на международный рынок и расширил географию поставок продукции до 16 стран мира.

«ВТБ нацелен на комплексную поддержку региональных предприятий реального сектора экономики. Наше сотрудничество с Нижне-Волжским трубным заводом вносит свой вклад в развитие металлургической промышленности региона и страны, а также новых направлений для экспорта. Предоставленная ВТБ гарантия обеспечит НВТЗ дополнительные ресурсы для сохранения стабильности производственных процессов», − прокомментировал Руслан Еременко, руководитель департамента регионального корпоративного бизнеса – старший вице-президент ВТБ.

«Мы поставили перед собой задачу восстановить объемы производства и продаж до уровня докризисного 2020 года. Среди наших приоритетов − расширение географии продаж на внутреннем и внешнем рынках, ассортимента основной и смежной продукции, организация региональных складских комплексов в Центральном и Южном федеральных округах для максимальной удовлетворенности потребителей «здесь и сейчас». Сотрудничество с ВТБ позволяет нам использовать широкий спектр финансовых инструментов для реализации стратегических планов компании», − отметил Юрий Колесников, генеральный директор ООО «ПО «НВТЗ».

ВТБ предоставляет по поручению клиентов среднего и малого бизнеса различные виды гарантий, в том числе гарантии для участия в закупках, гарантии в обеспечение исполнения обязательств по государственным, муниципальным и коммерческим контрактам, включая международные, гарантии в пользу таможенных и налоговых органов, Фонда развития промышленности и др.

Справка

Производственное объединение «Нижне-Волжский трубный завод» создано в апреле 2020 года на базе трех производственных площадок. В августе 2020 года компания запустила четвертую производственную площадку в Ставрополе. Мощности НВТЗ включают 17 трубоэлектросварочных станов. На предприятии работает 1,5 тыс. человек. Поставки осуществляются более 2 тыс. потребителей.

Банк ВТБ (ПАО)