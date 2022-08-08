ВТБ поддержал клиентов среднего и малого бизнеса более чем на 500 млрд рублей 

По итогам первого полугодия кредитный портфель среднего и малого бизнеса ВТБ вырос на 5% и превысил 1,7 трлн рублей. В новых экономических условиях предприниматели получили кредитную поддержку банка в размере 514 млрд рублей. Портфель привлеченных средств достиг 2,18 трлн рублей, показав рост с начала года на 10%.

Более четверти объема кредитного портфеля среднего и малого бизнеса ВТБ занимают кредиты предприятиям жилищного и коммерческого строительства. С начала года их объем вырос более чем на 5% и составил 434 млрд рублей. В первом полугодии ВТБ профинансировал 95 жилищных проектов общей площадь около 1,8 млн кв. м. Лидерами по объемам кредитования строительства стали Москва, Санкт-Петербург, Краснодарский край, Хабаровский край.

На втором месте − пищевая промышленность и сельское хозяйство, которые занимают 20% в кредитном портфеле. Эта отрасль также стала одним из драйверов роста всего кредитного портфеля, объем займов предприятий АПК вырос на 8% − до 345,5 млрд рублей. Аналогичная доля приходится на компании торговли, в этой сфере портфель достиг 341 млрд рублей (прирост почти 6%).

«В первом полугодии бизнес был сосредоточен на перестройке работы – поиске новых поставщиков, логистических маршрутов, рынков сбыта. Нашей основной задачей в этот период стала поддержка клиентов. В рамках государственных и собственных программ банка ее получили почти 7 тыс. предпринимателей. После весеннего спада сейчас мы фиксируем рост активности клиентов, в том числе инвестиционной, что также позитивно сказалось на показателях нашего кредитного портфеля, который достиг 1,7 трлн рублей по итогам полугодия. С учетом тренда на понижение ключевой ставки ЦБ РФ мы рассчитываем на дальнейшее увеличение динамики кредитования, однако в условиях продолжающейся перестройки бизнес-процессов в некоторых отраслях не ожидаем восстановления объема до уровня прошлого года», − прокомментировал Денис Бортников, заместитель президента-председателя правления ВТБ.

Топ-менеджер добавил, что также в первом полугодии предприниматели стали уделять особое внимание сохранению своих средств и получению дополнительного дохода. Резкий рост ключевой ставки весной привел к максимально выгодным условиям для размещения депозитов. В результате портфель привлеченных средств клиентов СМБ за полугодие достиг 2,18 трлн рублей, показав рост с начала года на 10%. «На фоне снижения ключевой ставки и стабилизации экономической ситуации условия размещения средств в банках стали корректироваться. Поэтому, по нашей оценке, предприниматели будут смещать фокус внимания в сторону реализации отложенных бизнес-проектов и оформления инвестиционных продуктов», − отметил Денис Бортников.

В 2022 году ВТБ запустил новые продукты и сервисы для поддержки предпринимателей и адаптации к работе в новых экономических условиях. В их числе — выпуск бизнес-карт «Мир», реализация для торгово-сервисных предприятий возможности приема оплаты по QR-кодам СБП в приложении ВТБ Бизнес Lite (6+), обновление линейки пакетов расчетно-кассового обслуживания. Участники внешнеэкономической деятельности получили возможность проводить платежи по контракту ВТБ в другом уполномоченном банке, а также пользоваться новыми сервисами экосистемы ВЭД для сохранения эффективной работы с зарубежными партнерами.

Банк ВТБ (ПАО)