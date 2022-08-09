ВТБ нарастил выдачу ипотеки во Владимирской области на 16% в июле

В июле банк ВТБ во Владимирской области оформил на 16% больше ипотечных сделок, чем в июне. Объем полученных жителями региона жилищных кредитов за месяц достиг 246,6 млн рублей.

По итогам января-июля ВТБ во Владимирской области выдал около 580 ипотечных займов на 1,6 млрд рублей. Около пятой части сделок – на общую сумму 364 млн рублей – прошли на льготных условиях. Одновременно сохранился спрос и на «семейную ипотеку» от банка – жители оформили по данной программе 286,1 млн рублей.

Летом ВТБ перезапустил рефинансирование ипотеки, чтобы помочь заемщикам снизить ставки по ранее оформленным кредитам по высоким ставкам. За это время банк в регионе провел такие сделки на общую сумму 77,3 млн рублей. Таким образом, многие клиенты смогли снизить свою платежную нагрузку. В настоящее время ставка по программе рефинансирования ВТБ составляет 9,9%.

«Смягчение кредитно-денежной политики ожидаемо оказало позитивное влияние на рынок недвижимости – ставки стали более комфортными для покупателей, многие решили не откладывать приобретение жилья. Дополнительный стимул – программы господдержки, позволяющие купить просторную квартиру на подходящих условиях. В частности, только в июле мы выдали в регионе льготных ипотечных займов на 55 млн рублей», – отметил Игорь Серков, управляющий банка ВТБ во Владимирской области.

Банк ВТБ (ПАО)