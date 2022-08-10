ВТБ: мошенники предлагают клиентам «застраховать» средства на «едином межбанковском счете»

ВТБ зафиксировал новый сценарий телефонного мошенничества с применением методов социальной инженерии. Злоумышленники предлагают «застраховать» средства, которые якобы хранятся у собеседника на «едином межбанковском счете в ЦБ». Таким образом они пытаются убедить собеседников в необходимости защитить средства после компрометации персональных данных.

По данным ВТБ, в новой мошеннической схеме с каждым клиентом работают несколько злоумышленников. Сначала они обзванивают клиентов якобы от имени правоохранительных органов, сообщая о поступившем «заявлении от Центрального банка» о компрометации персональных данных. Мошенники уточняют, что списания производились не со счета конкретного банка, а по единому внутрибанковскому счету. Доступ к нему, по легенде мошенников, имеют только сотрудники банков, которые и подозреваются в попытках мошенничества.

Далее звонок переводится на «сотрудника департамента безопасности «ЦБ», который уточняет, в каком банке обслуживается клиент, какими продуктами он пользуется, проверяет остатки на счетах и даже размер зарплаты. Именно в этот момент мошенники предлагают застраховать общую сумму на едином счете, которая позволит вернуть все деньги в случае успешного хищения денежных средств мошенниками. Для этого они убеждают клиента перевести все свои деньги на «безопасный счёт».

«Легенда о «едином счете в ЦБ» появилась у мошенников чуть ранее в этом году и, к сожалению, пользуется у них успехом. Клиенты в стрессовой ситуации могут поверить, что подобный счет у них действительно может быть, и готовы приложить все усилия, чтобы защитить его. Поэтому предложение быстро оформить страховку, которая защитит все деньги клиента – это та самая уловка, на которую злоумышленники стремятся поймать своих жертв. В любой момент при телефонном разговоре важно сохранять «холодную голову» и понимать, что деньги у клиента могут храниться только на счете, который он открывал физически в своём банке. Никакого «единого счета в ЦБ» не существует и страховать его – значит просто переводить свои денежные средства мошенникам. Мы рекомендуем при любом подозрительном разговоре немедленно прекратить его и перезвонить по номеру вашего банка для проверки информации и ее последующей передаче в правоохранительные органы для поиска злоумышленников. Сотрудники банка никогда не позвонят и не попросят вас сделать активных действий — «здесь и сейчас»», — комментирует Никита Чугунов, руководитель департамента цифрового бизнеса, старший вице-президент ВТБ.

Сегодня ВТБ подключает бесплатное страхование от мошенников для всех, кто получает пенсию на карту ВТБ, а также для родителей, которые впервые зачисляют на карту «Мир» банка детские социальные выплаты. Полис поможет сохранить до 100 тыс. рублей на счетах и картах клиента на случай кражи средств через поддельные сайты или интернет-приложения, незаконного входа мошенников в интернет-банк, выманивания персональных данных по телефону или хищения денег другими способами. Заявить о страховом случае можно в любом офисе банка.

По слова Никиты Чугунова, решением проблемы мошенничества необходимо заниматься на государственном уровне. «Банк уже подготовил ряд законодательных изменений для более эффективного противодействия мошенникам и усиления контроля над созданием мошеннических ресурсов в интернете, чтобы минимизировать потенциальный ущерб для населения», — подчеркнул старший вице-президент ВТБ.

Банк ВТБ (ПАО)