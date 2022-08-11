ВТБ: клиенты чаще всего платят по СБП в магазинах одежды и автосалонах

Число C2B-транзакций корпоративных клиентов ВТБ в Системе быстрых платежей (СБП) во втором квартале 2022 года по сравнению с первым выросло в пять раз, оборот – почти в два раза. Чаще всего этот способ используют для оплаты в магазинах одежды и автосалонах, а также телеком-услуг.

За второй квартал текущего года более 3,5 млн C2B-транзакций было совершено с использованием СБП. Всего за первое полугодие через СБП совершили более 4 млн платежей на 12,5 млрд рублей. По данным банка, наиболее востребованы платежи по СБП в сферах торговли и услуг, на которые приходится более 80% в общем объеме. Всего банк подключил к СБП более 28,5 тысячи корпоративных клиентов.

«Популярность СБП объясняется максимальным удобством клиентского пути, так как для оплаты товаров или иных услуг покупателю не нужно носить с собой карты или наличные денежные средства, достаточно иметь телефон. Именно этот фактор сыграл ключевую роль в столь заметном росте объема платежей. Помимо удобства использования, однозначный плюс данного продукта – широкая вариативность сценариев проведения платежей, предлагаемых банком ВТБ. Клиенты могут воспользоваться как классическим способом оплаты с помощью QR-кода на POS-терминалах или в интернете, так и оплатой по платежной ссылке», – комментирует Александр Боциев, руководитель департамента транзакционного бизнеса – старший вице-президент банка ВТБ.

«Спрос среди предпринимателей на прием платежей через СБП растет. Это удобная альтернатива банковским картам и pay-сервисам. На фоне ограничений в работе платежных систем предприниматели могут принимать оплату от клиентов и покупателей простым, удобным и уже привычным способом − с помощью смартфона. Еще одним стимулом переходить на прием оплаты через СБП для предпринимателей стала программа по компенсации банковских комиссий, которая позволяет сократить издержки», – комментирует Юлия Копытова, руководитель департамента анализа, координации и продуктового развития – старший вице-президент ВТБ.

С момента запуска программы в июле 2021 года ВТБ возместил в полном объеме расходы на комиссии за платежи своих клиентов в объеме 4,3 млрд рублей. Сумма возмещения составила 23 млн рублей. По данным банка наиболее активно в программе участвовали предприниматели из Москвы и Московской области, Санкт-Петербурга и Ленинградской области, Республики Бурятия, Красноярского края, Тульской области, Республики Татарстан, Тюменской области и Республики Саха (Якутия).

ВТБ одним из первых подключился к Системе быстрых платежей в 2019 году, осуществив возможность проведения платежей по СБП для клиентов крупного, среднего и малого бизнеса с использованием динамического/статического QR-кода и кассовой ссылки. Оплата покупки осуществляется напрямую со счета физического лица и без участия платежных систем, как иностранных, так и российских.

Банк ВТБ (ПАО)