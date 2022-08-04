Врачи спасли ребенка, отравившегося бабушкиным лекарством

Владимирские врачи спасли жизнь двухлетнему ребенку, отравившемуся лекарством. Препарат предназначался для лечения артериальной гипертонии и принадлежал бабушке малыша. Инцидент случился в субботу, 30 июля, в Меленковском районе, сообщил облздрав.

Остался без присмотра

Ребенок, оставшись без присмотра взрослых, наелся лекарств. С признаками отравления его доставили в реанимацию Меленковской центральной районной больницы.

Малыш находился в полубессознательном состоянии, с критически низким уровнем артериального давления. Токсическое действие препарата могло привести к остановке сердечной деятельности, поясняют в ведомстве.

К спасению ребенка подключились реаниматолог Меленковской центральной районной больницы Татьяна Рябова и ее коллега из Областной детской клинической больницы Андрей Фарсобин.

Малышу грозила остановка сердца.

Состояние ребенка удалось стабилизировать только через сутки, когда окончательно перестал действовать препарат. Все это время реаниматологи не отходили от малыша. Его жизнь медики поддерживали с помощью целого комплекса сильнодействующих медикаментов. В понедельник, 1 августа, ребенка выписали из больницы. Его здоровью ничто не угрожает.

Напоминание родителям

— Департамент здравоохранения Владимирской области искренне благодарит реаниматологов Татьяну Рябову и Андрея Фарсобина за спасение ребенка и высокий профессионализм, — говорится на сайте ведомства.

Также в облздраве обращаются к родителям и напоминают, что лекарственные препараты и другие опасные вещества, которые могут стать причиной серьезного отравления, следует хранить в недоступном для детей месте.