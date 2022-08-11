Водитель фуры погиб при столкновении двух грузовиков в Вязниковском районе

Смертельная авария произошла сегодня утром в Вязниках. На 295 километре федеральной трассе М-7 «Волга» столкнулись два грузовых автомобиля. Водитель одного из них погиб.

По предварительной информации пресс-службы УМВД России по Владимирской области, около 09.30 водитель грузового автомобиля «Scania» допустил столкновение с другим большегрузом «Volvo» с полуприцепом. Тот остановился на запрещающий сигнал светофора. От удара «Scania» загорелась. Водитель большегруза скончался на месте аварии. Движение на месте ДТП затруднено, работают инспекторы ГИБДД.

Проводится проверка, уточняются все детали произошедшего.

Вторая авария за неделю

9 августа на этом же месте произошла еще одна авария со смертельным исходом. Там столкнулись большегруз и легковой автомобиль «Nissan». 64-летняя водитель иномарки погибла.

По предварительным данным, при выезде на главную дорогу легковушка не пропустила идущий по М-7 грузовой автомобиль «DAF» с полуприцепом. В обстоятельствах произошедшего также разбирается полиция.

В этом году на дорогах Владимирской области, по данным на 7 августа, произошло 3395 аварий, в результате которых 1184 человека были травмированы и 103 человека погибли. В 62 случаях ДТП виновниками были пьяные водители.