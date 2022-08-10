Во Владимирской области выросло производство молока

Средний ежесуточный надой с коровы в хозяйствах Владимирской области составил 25 килограммов. На каждого жителя области в сутки приходится 940 граммов молока. Это рекордный показатель. Но показатели потребления — в два раза меньше. Зря! Могли бы от местных коров получать суточную норму кальция, фосфора и много чего другого.

Надои растут

Известный факт — 1 литр молока удовлетворяет суточную потребность взрослого человека в животном жире, кальции, фосфоре. Наличие всех компонентов в оптимальном сочетании и легкоперевариваемой форме делает молоко исключительно ценным, незаменимым продуктом для диетического и лечебного питания. Жителям Владимирской области повезло — все, что требуется, можно получать прямо на территории своего региона.

— В августе суточное производство молока достигло 1244 тонн, что на 102 тонны больше, чем в прошлом году. Суточный надой на корову составил 25,1 килограмм, больше прошлогоднего показателя на 2,1 килограмма. На каждого жителя области производится 940 грамм молока ежедневно и это в 4 раза больше, чем производство молока на одного жителя РФ! — с гордостью сообщает директор департамента сельского хозяйства области Константин Демидов.

Цифры производственников не могут не радовать. Вот только еще население региона не перестроило свои пищевые привычки. Годовое потребление жителя — 204 килограмма молока, примерно поллитра в сутки.

Любопытно, что производительность молока удалось повысить даже при том, что поголовье КРС не выросло. По данным Владимирстата, поголовье крупного рогатого скота, в частности, коров, уменьшилось на 1% по сравнению с прошлым годом. В хозяйствах региона — около 51 тысячи коров.

Поддержка производителей

К хорошим же результатам область пришла благодаря выполнению комплекса мер по поддержке молочной отрасли. Так, производители молочной продукции получили компенсацию затрат на обеспечение прироста объема переработки молока. Общий объем субсидий составил 39,7 миллиона рублей.

100 миллионов рублей направили на компенсацию затрат по 10 инвестпроектов.

Суммы в размере от 5 до 35% от вложений получили предприятия: «Бабаево» Собинского района, СПК «Родина» и ИП Керимханов Вязниковского района, агрофирма «Крутово» и «Околица» Ковровского района, «Сэр Джон» Петушинского района, «Эффект» города Муром, «Агропром» Муромского района, Суздальский и Судогодский молочные заводы.

По отдельной программе оказывают поддержку молочники из числа крестьянско-фермерских хозяйств. Свыше 20 миллионов выделено на покупку коров и нетелей (коров, ожидающих малыша). Субсидия предоставляется в размере 50% от стоимости приобретения крупного рогатого скота, но не выше 100 тысяч рублей за голову. Предпочтение отдают тем, кто приобрел коров в хозяйствах нашего региона.