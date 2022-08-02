Во Владимирской области расширили границы гаражной амнистии

На региональном уровне расширили список оснований для восстановления прав владельцев гаражей. Многие из тех, кого уже известили о сносе гаражей, стоящих незаконно на муниципальной земле, получат возможность сохранить свои постройки.

Поправки к закону

Поправки к региональному закону о гаражной амнистии обсудили на июльском заседании Заксобрания. Документ вполне успешно проработал год, но сейчас назрела необходимость доработать его.

— К 4-м существующим основаниям добавилось еще 5 документов для удовлетворения заявления владельца. Это позволит большему количеству граждан воспользоваться гаражной амнистией, — пояснил депутатам директор департамента имущественных и земельных отношений области Валерий Патанин.

Главная цель гаражной амнистии — предоставить людям возможность в упрощенном порядке узаконить права на сам гараж и землю под ним. У регионов есть право самим устанавливать перечень документов, необходимых для оформления собственности.

В течение года владельцы гаражей подавали заявки на восстановление право по четырем основаниям: копия разрешения на строительство гаража, заверенная копия судебного акта, копия договора купли-продажи гаража; копия договора дарения гаража.

— Это очень важный социально-значимый вопрос. Людей нужно слышать. Не у всех собственников сохранились необходимые документы для участия в «гаражной амнистии». Теперь, когда мы расширили перечень, больше жителей региона смогут оформить свой гараж и полноценно им пользоваться и распоряжаться: это значит продавать, подключать к коммуникациям, передавать по наследству, — уточнил председатель комитета по МСУ Александр Цыганский.

Новые основания

После принятия депутатами Заксобрания вступили в силу еще пять оснований:

1) строительный паспорт и (или) акт приемки завершенного строительством объекта капитального строительства (гаража), выданные до дня введения в действие Градостроительного кодекса РФ;

2) членская книжка участника гаражного кооператива, подтверждающая включение гражданина в состав членов гаражного кооператива до дня введения в действие Градостроительного кодекса РФ, и уплату соответствующих членских взносов;

3) документ (справка), выданный гаражным кооперативом, подтверждающий включение гражданина в состав членов кооператива в результате перехода права на гараж от иного лица, владеющего гаражом до дня введения в действие Градостроительного кодекса РФ;

4) платежные требования, квитанции и иные документы, выданные уполномоченными органами или организациями до 30 декабря 2004 года, подтверждающие исполнение гражданином обязательств по оплате арендных, налоговых или иных обязательных платежей;

5) регистрационное удостоверение о регистрации права собственности на гараж.

Напомним, что гаражной амнистией могут воспользоваться владельцы индивидуальных капитальных объектов, гаражей в ГСК. Условие одно — земля, выделенная под гаражами, должна находиться у ГСК в бессрочном пользовании либо в действующей аренде.