Во Владимирской области откроют медицинский факультет

Во Владимирской области будут обучать врачей. Глава региона Александр Авдеев обсудил детали создания медицинского факультета на базе ВлГУ с ректором Приволжского исследовательского медицинского университета (ПИМУ) Николаем Карякиным. Подготовка кадров по программе высшей школы позволит сократить дефицит сотрудников в местных лечебных учреждениях.

Договорённость есть

Идея обучать врачей непосредственно здесь, во Владимирской области, не нова. Её обсуждали и пять, и десять лет назад. Но дальше этого дело не шло. Теперь же инициатива обретает более реальные очертания. Планируется, что медицинский факультет начнёт набор студентов в 2023 году.

— Мы двигаемся к большому проекту и хотим грамотно и системно решать вопрос подготовки медицинских кадров. Задача стоит очень остро, она не решалась многие годы. Сейчас на территории ОКБ возводится большой инфекционный корпус, и там тоже потребуются профессионалы в самое ближайшее время. Благодарим Николая Николаевича Карякина за сотрудничество. Обе стороны заинтересованы в успешной реализации этого проекта, – сказал Александр Авдеев.

900 врачей и 1,5 тысячи медиков среднего звена требуются в государственные медучреждения области.

Стороны достигли принципиальных договорённостей. А именно: руководство ПИМУ подтвердило свою готовность создать во Владимирской области филиал нижегородского университета. Кроме того, началась детальная проработка «дорожной карты» проекта.

В совещании в областной администрации также приняли участие первый зам. губернатора Вячеслав Кузин, врио заместителей губернатора Константин Баранов и Владимир Куимов, глава города Владимира Андрей Шохин, ректор Владимирского госуниверситета Анзор Саралидзе.

— Инициатива о создании медицинского факультета ложится на хорошо подготовленную базу ПИМУ. Мы давно и успешно сотрудничаем с Владимирской областью, её жители получают медпомощь на базе нашего университета. Кроме этого, в программе развития вуза наряду с другими проектами мы заранее заложили создание такого филиала в вашем регионе. Программа одобрена на 10 лет с финансированием порядка 1 млрд рублей в год, – сообщил Николай Карякин.

Процесс пошёл

Во Владимирском филиале на первом этапе планируют открыть 100 бюджетных мест на специальности «Лечебное дело». Потом, по мере развития факультета, открывать узкие направления. При этом это должен быть полноценный филиал с шестилетним курсом обучения, ординатурой и дополнительным образованием для практикующих врачей.

— Ректор ПИМУ предложил уже сейчас, на этапе проработки «дорожной карты» и подписания соглашения с регионом, начать формирование будущего коллектива преподавателей филиала, в том числе из жителей Владимирской области, — проинформировала пресс-служба администрации области.

Николай Карякин призвал владимирских медиков, готовых преподавать на медицинском факультете и обладающих соответствующими компетенциями, заявить о себе. Они заранее пройдут подготовку на базе ПИМУ с уклоном на клиническое направление.

Усилит коллектив профессура из головного вуза.

На своей страничке в «ВК» Александр Авдеев сообщил, что проект получил поддержку в федеральных структурах. Для его успешной реализации потребуются средства. Уже сейчас администрация региона планирует прописать их в бюджете-2023. Поскольку понимает: дело это – наиважнейшее.

— Наличие медицинского факультета положительно скажется на уровне оказания медпомощи жителям региона, внедрении современных методов диагностики, лечения и реабилитации, развитии медицинской науки, — пояснил врио губернатора.

В ближайший год нужно создать полноценную материально-техническую базу филиала, общежитие для студентов, наладить партнёрские отношения филиала с крупными фармацевтическими компаниями, получить содействие федералов в плане выделения или перераспределения бюджетных мест.

Новая встреча Александра Авдеева и Николая Карякина состоится до конца августа. Они подпишут соглашения и утвердят окончательный вариант «дорожной карты».

Глава региона поручил сформировать рабочую группу из представителей строительной отрасли, здравоохранения и образования, бизнес-сообщества и финансового блока администрации для дальнейшего взаимодействия с ПИМУ на всех этапах создания филиала медицинского вуза во Владимирской области.