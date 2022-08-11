ВлГУ назвал самые популярные направления среди абитуриентов

Во Владимирском государственном университете подписали приказы о зачислении на бюджетные места на программы бакалавриата и специалитета, а также в аспирантуру. Предварительные итоги приёмной кампании озвучили в пресс-службе вуза.

Востребованные направления

В новом учебном году на первый курс зачислили 1739 абитуриентов. Они будут учиться очно на бюджетной основе по программам бакалавриата и специалитета. Из них 260 человек поступили в Муромский филиал вуза.

На заседании приемной комиссии также были подписаны приказы о зачислении аспирантов на очную бюджетную форму обучения. Зачислено 20 человек. Информация о зачислении размещена в рейтинговых списках на сайте приемной комиссии, уточнили в пресс-службе вуза.

На первый курс поступили 1739 бюджетников.

Традиционно большой популярностью пользуются направления подготовки, связанные с педагогическим образованием. Это «Английский язык. Китайский язык», «Английский язык. Немецкий язык», «Английский язык. Французский язык», «История. Иностранный язык», «Экономическое образование. Английский язык», а также «Лингвистика».

Кроме того, в спросе направления в сфере экономики, гуманитарных наук и информационных технологий, в частности, «Информатика и вычислительная техника», «Информационные системы и технологии», «Информационная безопасность».

Приемная кампания продолжается

Приемная кампания в опорном вузе региона продолжается. 12 августа завершается прием документов от поступающих на программы магистратуры на очный бюджет.

Прием документов на очную форму обучения на контрактные места на программы бакалавриата и специалитета завершается:

– 22 августа от поступающих по результатам дополнительных вступительных испытаний.

– 26 августа от поступающих без вступительных испытаний, только по результатам ЕГЭ.

2 сентября завершится прием документов, необходимых для поступления в аспирантуру на очный контракт.

Следующее заседание приемной комиссии состоится 16 августа. Там подпишут приказы о зачислении на программы среднего профессионального образования на бюджетные и контрактные места.

Все важные даты и актуальная информация для абитуриентов размещена на сайте приемной комиссии. Задать вопросы можно по телефону горячей линии: +7 (4922) 477-774 и в группе во «ВКонтакте»(12+).