Владимирская область вышла на 2-е место в ЦФО по лесовосстановлению   

Во Владимирской области готовятся к старту посадочной кампании в лесах. В сентябре-октябре сеют семена, высаживают саженцы. В этом году наш регион поставили на второе место в Центральном федеральном округе по лесовосстановлению.

Специалисты по хвойным

Первое место по лесовосстановлению — Тверская область. В прошлом году Владимирская область занимала третье место. В этом году смогла обогнать Костромскую область.

— Для нас это большое достижение. Ведь у Тверской и Костромской площади лесного фонда куда больше, чем у нас. Но по количеству выращиваемых культур мы все равно в лидерах. После того, как жара спадет, начинается активная пора по лесовосстановлению. В сентябре-октябре ведем подготовку почвы на будущие периоды, завершаем уход и работы по созданию культур, — рассказывает директор департамента лесного хозяйства области Евгений Малышев.

Ежегодно «Владлесхоз» выращивает 20 миллионов штук деревьев.

В основном, в регионе-33 выращивают сосну и ель. Общие посевные площади — 40 гектаров. Из них половина активно используется.

Владимирская область — донор по поставкам посадочного материала и семян. В этом году уже полтора миллиона штук сеянцев и саженцев деревьев проданы иным лесопользователям, в том числе за пределы региона.

Статистику портят болезни и животные

Этим летом агентство «Рослесинфорг» опубликовало статистику по состоянию лесов Владимирской области. По подсчетам экспертов, в регионе растет 1,3 миллиарда деревьев. 16% имеют какие-либо повреждения. При этом почти половина – 46,6%, пострадала в ходе механического воздействия. Также сильнее всего на лесных насаждениях негативно сказались болезни – 14,2% и дикие животные – 13,9%.

— На динамику и экологическое состояние лесов влияют как антропогенные, так и естественные процессы внутри насаждений. К ним относятся: промышленные выбросы, избыточная рекреационная нагрузка, пожары, энтомо- и фитовредители и т.д. Процент представителей зеленого океана Владимирской области, которым нанес урон пожар, составил 8,9%, — сообщают в агентстве.

Руководитель департамента лесного хозяйства Евгений Малышев не склонен драматизировать ситуацию. Он считает, что леса в нашей области находятся в удовлетворительном состоянии. После снежной зимы до сих пор видны случаи снеголомов: упавшие стволы и кроны. Но это не критично, считает Евгений Малышев:

— Если потребуются санитарно-оздоровительные мероприятия, мы их проведем в текущем порядке. Пока мониторинг еще идет.

Ранее «Призыв» сообщал о том, что компания «Автодор», которая выступает заказчиком по строительство платной скоростной магистрали М-12, ищет подрядчиков на лесовосстановление. Дорожники вырубили около тысячи гектаров леса. В этом году собираются компенсировать половину.