Владимирская область прошла летний пик пожаров в лесах

В отличие от Сибири, во Владимирской области в этом году складывается спокойная ситуация по лесным пожарам. В департаменте лесного хозяйства считают, что летний пик пожаров уже пройден. В регионе за этот год зарегистрировано 54 случая возгорания в лесах. В прошлом году было 90.

Новая техника

Во Владимирской области в этом году общая площадь, пройденная огнем, составила 28,1 гектара, что на 52% меньше прошлого года. Средняя площадь одного пожара — 0,52 гектара. 99% случаев пожаров происходят по одной причине — неосторожное обращение с огнем. Самые распространенные — непотушенный костер, брошенная сигарета, проезд и работа на неисправной технике.

— Пики пожаров бывают и осенью тоже. Поэтому мы не расслабляемся. Лесничества находятся в состоянии повышенной готовности. Ведется непрерывное наземное патрулирование. Осуществляется мониторинг авиационный и систем видеонаблюдения, а также спутниковое, — говорит директор департамента лесного хозяйства области Евгений Малышев.

В этом году техники для предупреждения и тушения пожаров приобрели на 64 млн рублей.

Приобрели 5 пожарных автомобилей, 7 малых лесопатрульных комплексов, укомплектованных всем необходимым оборудованием, и ГАЗ для транспортировки спецтехники. За счет экономии на торгах приобрели также бензобилы и другое оборудование, необходимое для тушения пожаров.

Лесничествам передали 26 автомобилей марки «Нива». Хотели приобрести 34 машины, но из-за роста цен этой весной выделенных средств не хватило. Также смогли купить один УАЗик.

Спутники и камеры

Огромную помощь в обнаружении пожаров оказывают системы спутникового наблюдения и систем видеонаблюдения, установленных в лесах региона.

— 63% пожаров мы выявляем с камер видеонаблюдения. В прошлом году у нас работало 30 комплексов, а сейчас 50. Это очень эффективный способ. Надеемся в этом году купить еще. Пока просчитываем варианты, сколько и где их поставить. Нужно еще порядка 10, — считает Евгений Малышев.

Половина лесного фонда охвачена камерами видеонаблюдения.

Со спутника тоже приходят сигналы о задымлении. Но они не так оперативны, как камеры, а также откликаются на большую площадь. Показания со спутника зависят от погоды и периодичности пролета. Но при анализе сигнала о задымлении сопоставляют все источники информации. И снижение числа возгораний — это следствие увеличения их числа, считает директор департамента лесного хозяйства.

В этом году не нашли ни одного виновника пожара. В ведомстве напоминают, что им грозит не только административная, но и уголовная ответственность.