Владимирская область приступила к уборке урожая

Во Владимирской области началась уборка зерновых культур. Жатва полным ходом идет в четырёх районах области. Всего селянам в этом году предстоит убрать 94 тысячи гектаров зерновых культур.

Первая тысяча

— В закрома уже поступила первая тысяча тонн зерна. Урожайность первых полей — 24,4 центнера с гектара. Самые большие площади уборки — в Юрьев-Польском (31 тысяч гектаров) и Суздальском (22 тысячи гектаров) районах, — рассказывает директор областного департамента сельского хозяйства Константин Демидов.

Всего яровые зерновые и зернобобовые культуры (без кукурузы) в хозяйствах всех категорий посеяны на площади 43,8 тысяч гектаров. По данным Владимирстата, пшеница заняла 17,8 тысяч гектаров. За год ее посевные площади выросли на 50%.

С 1 июля в России начала работать федеральная государственная информационная система прослеживаемости зерна и продуктов его переработки (сокращённо – ФГИС «Зерно»). Это онлайн-платформа, где формируются электронные товаросопроводительные документы на всю зерновую продукцию. Они позволят последовательно отследить всю цепочку её перемещения – от производителя до переработки и выпуска готовой продукции в обращение или вывоза за рубеж.

Будет виден вклад каждого региона в обеспечение продовольственной безопасности страны.

Такой подход должен помочь российскому бизнесу эффективно работать в условиях прозрачного рынка зерна, обеспечить контроль качества и безопасности экспортируемого и поставляемого на отечественные перерабатывающие предприятия сырья и произведённой из него продукции.

Зерно под контролем

Мониторинг зерна, полную информационную и консультационную поддержку по работе в новой системе в нашем регионе осуществляет филиал ФГБУ «Россельхозцентр» по Владимирской области. С 1 июля по 31 августа 2022 года все сельхозтоваропроизводители имеют право в добровольном порядке зарегистрироваться в ФГИС «Зерно» и в тестовом режиме отработать все стадии документооборота.

— С 1 сентября внесение данных в систему будет носить обязательный характер: незарегистрированные в ФГИС «Зерно» сельхозтоваропроизводители не смогут стать участниками зернового рынка. Сегодня речь идёт только о производителях зерна, но с 1 марта 2023 года регистрироваться в системе будут обязаны и перерабатывающие предприятия: мукомольные и солодовенные заводы, элеваторы, комбикормовые предприятия, хлебопекарные производства, — пояснила пресс-служба Россельхозцентра.

Испытательная лаборатория владимирского филиала уполномочена проводить исследования в федеральной системе «Росаккредитация». Заявители получают протоколы испытаний для реализации сельхозпродукции как на внутреннем, так и на внешнем рынке. Все необходимые показатели по качеству зерна выполняются в оптимально короткие сроки. Также специалисты Россельхозцентра помогают предприятиям оформить все необходимые документы.