«Владимирэнерго» повышает надёжность электроснабжения потребителей Вяткинского сельского поселения

Энергетики Судогодского района электрических сетей (РЭС) филиала ПАО «Россети Центр и Приволжье» — «Владимирэнерго» планомерно реализуют мероприятия многолетней Программы повышения надёжности электроснабжения. В рамках её производится расчистка воздушных линий электропередачи (ВЛ) 6-10 киловольт (кВ), устранение древесно-кустарниковой растительности, угрожающей падением на провода, расширение трасс ВЛ до нормативных величин, замена неизолированного провода на самонесущий изолированный (СИП). Особое внимание уделяется энергообъектам, проходящим по лесным массивам.

В настоящий момент на расчищенном участке ВЛ 1003 ПС Улыбышево питающей населённые пункты Нижняя Занинка, Кадыево, Якушево, Конюшино, Борисоглеб, д.Улыбышево, Верхняя Занинка, Коняево, Гридино, Малахово, Коростелево производятся работы по замене 5 км «голого» провода на СИП и 50 опор на железобетонные с выносом объектов с территорий участков. Планируемый срок выполнения работ — 31 августа. Также в этих деревнях произведён ремонт всех трансформаторных подстанций (ТП)10/0,4 кВ.

На участке ВЛ 1001 ПС Улыбышево неизолированный провод был заменён на СИП, что увеличило стабильность подачи электроэнергии жителям п. Улыбышево. Также в п. Улыбышево в целях улучшения качества электроснабжения до начала осенне-зимнего периода на ВЛ-0, 4кВ от ТП 112 планируется замена опор и голого провода на СИП.

До 1 октября на участке ВЛ 1010 ПС Бараки будут выполнены расчистка, расширение трассы до нормативных величин и замена провода на СИП. Это позволит повысить надёжность электроснабжения населённых пунктов Павловская, Проскуринская, СНТ Ивушка, Погребищи, Высоково. Также в д. Павловская будет произведена частичная замена опор с выносом с территорий участков и провода.

В 2024-2025 гг. в населённых пунктах Малахово, Кадыево, Коростелево и Погребищи запланированы ремонт и реконструкция ВЛ 0,4 кВ.

29 июля 2022 года в д. Гридино состоялась встреча энергетиков с инициативной группой жителей и старостами деревень, где общественности была донесена информация о проводимых и планируемых работах по повышению надежности электроснабжения населённых пунктов Вяткинского сельского поселения.

Уважаемые жители! В настоящее время энергетиками филиала «Владимирэнерго» во всех районах активно реализуется Программа повышения надёжности электроснабжения. Из-за большого количества объектов распределительного сетевого комплекса региона (на обслуживании филиала находится более 23 000 км ЛЭП всех классов напряжений) и порой непредсказуемых погодных явлений центральной части России одномоментно решить проблему отключений электроэнергии не получится. Поэтому Программа является многолетней и направлена, в первую очередь, на уменьшение технологических нарушений в электрических сетях.

Также просим Вас с пониманием отнестись к временным отключениям электроэнергии. Они необходимы для обеспечения безопасности производства работ в электроустановках. Данные работы и сроки их проведения в обязательном порядке согласовываются с администрацией района и ЕДДС. Получить информацию о плановых отключениях электроэнергии можно на сайте «Россети Центр и Приволжье» https://mrsk-cp.ru в разделе «Потребителям» — «Плановые и аварийные отключения» — «График плановых отключений» (Владимирская область). Также доступна подписка на уведомления об отключениях электроэнергии на сайте компании https://www.mrsk-1.ru/subscribe/

Напоминаем, что сообщить об отключениях электроэнергии, замеченных повреждениях энергообъектов можно по круглосуточному телефону Единого Контакт-Центра «Россети»

8-800-220-0-220, звонок бесплатный.

Приносим извинения за доставленные неудобства!