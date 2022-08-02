Владимир заявился в проект по благоустройству «Пять шагов» от корпорации ВЭБ

Владимир заявился в новый масштабный проект по благоустройству городов — «Пять шагов для городов», который организован госкорпорация ВЭБ.рф. Программа направлена на развитие российских городов и повышение их привлекательности для молодежи.
Заявку на участие в программе подали 378 городов, в том числе город Владимир. Программа состоит из пяти шагов, которые фокусируются на одной из тем: жилых районах, экологии, тактическом урбанизме, городском здоровье и событийной программе города.
— Главная цель проекта — качественное и быстрое изменение городской среды, которое почувствует на себя каждая семья. Комплексная реализация проектов улучшит качество жизни горожан, сформирует привлекательный образ города, повысит его конкурентоспособность в глазах молодежи, — говорит замначальника проектного управления Екатерина Лисенко.
Владимир готов реализовать по три проекта в каждом шаге.
Всего проектом предусмотрено 5 шагов по благоустройству.
- Город рядом. Направлен на улучшение визуальной привлекательности района. Больше клумб во дворах, площадок для выгула собак. Здесь вполне могут заявиться проекты, которые в этом году реализуются депутатами по наказам избирателей. Это и дог-парки, и детские игровые элементы.
- Сохрани планету. Во Владимире в этом году начали принимать автомобильные покрышки, стали ставить корзинки во дворах для приема вторсырья. В общем, проект тоже уже готов.
- Вдохни жизнь. Как поясняют в администрации города, шаг направлен на трансформацию неиспользуемых помещений города, создание временных пешеходных пространств, временных скверов. Это мини-парки и площадки с лавочками, тентами на время летней жары.
- Добавь энергии. Направлен на популяризацию здорового образа жизни. Это тренажерные площадки и воркауты. Такие задуманы во Владимире на улице Белоконской. Реализована на бульваре Иванова.
- Собери своих. Шаг направлен на проведение локальных мероприятий на тех площадках, которые создавали по проектам предыдущих четырех шагов.
Владимирская мэрия зазывает также поделиться идеями и жителей. Заявки можно присылать на сайте корпорации.
Стоит отметить, что Владимир уже не раз анонсировал сотрудничество с госкорпорацией «ВЭБ». Планировали строить огромный жилой квартал с спорткомплексом, детсадами и школой на участке между Мира и проспектом Строителей у корпусов ВлГУ. Также говорили и о финансовой поддержки строительства школы в Веризино. Но ни там, ни там реальных подвижек пока не наблюдается.
Фото «Призыва»