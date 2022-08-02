Владимир заявился в проект по благоустройству «Пять шагов» от корпорации ВЭБ

Владимир заявился в новый масштабный проект по благоустройству городов — «Пять шагов для городов», который организован госкорпорация ВЭБ.рф. Программа направлена на развитие российских городов и повышение их привлекательности для молодежи.

Заявку на участие в программе подали 378 городов, в том числе город Владимир. Программа состоит из пяти шагов, которые фокусируются на одной из тем: жилых районах, экологии, тактическом урбанизме, городском здоровье и событийной программе города.

— Главная цель проекта — качественное и быстрое изменение городской среды, которое почувствует на себя каждая семья. Комплексная реализация проектов улучшит качество жизни горожан, сформирует привлекательный образ города, повысит его конкурентоспособность в глазах молодежи, — говорит замначальника проектного управления Екатерина Лисенко.

Владимир готов реализовать по три проекта в каждом шаге.

Всего проектом предусмотрено 5 шагов по благоустройству.

Город рядом. Направлен на улучшение визуальной привлекательности района. Больше клумб во дворах, площадок для выгула собак. Здесь вполне могут заявиться проекты, которые в этом году реализуются депутатами по наказам избирателей. Это и дог-парки, и детские игровые элементы. Сохрани планету. Во Владимире в этом году начали принимать автомобильные покрышки, стали ставить корзинки во дворах для приема вторсырья. В общем, проект тоже уже готов. Вдохни жизнь. Как поясняют в администрации города, шаг направлен на трансформацию неиспользуемых помещений города, создание временных пешеходных пространств, временных скверов. Это мини-парки и площадки с лавочками, тентами на время летней жары. Добавь энергии. Направлен на популяризацию здорового образа жизни. Это тренажерные площадки и воркауты. Такие задуманы во Владимире на улице Белоконской. Реализована на бульваре Иванова. Собери своих. Шаг направлен на проведение локальных мероприятий на тех площадках, которые создавали по проектам предыдущих четырех шагов.

Владимирская мэрия зазывает также поделиться идеями и жителей. Заявки можно присылать на сайте корпорации.

Стоит отметить, что Владимир уже не раз анонсировал сотрудничество с госкорпорацией «ВЭБ». Планировали строить огромный жилой квартал с спорткомплексом, детсадами и школой на участке между Мира и проспектом Строителей у корпусов ВлГУ. Также говорили и о финансовой поддержки строительства школы в Веризино. Но ни там, ни там реальных подвижек пока не наблюдается.