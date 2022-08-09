В Юрьевце начинают капремонт подземного перехода

Во Владимире на федеральной трассе М-7 «Волга» в ближайшие дни начнется капремонт подземного перехода на повороте в микрорайоне Юрьевец. Контракт ФКУ «Упрдор Москва-Нижний Новгород», обслуживающая трассу, заключит с ивановской компанией «Союз Автодор».

Подрядчик имеет огромный опыт работы на трассе М-7 «Волга». Основной вид его деятельности – строительство и ремонт автомобильных дорог. На портале «Синапс» есть информация о десятках контрактах на ремонт М-7 и М-5.

В 2019-2020 годах именно «Союз Автодор» выполнял ремонт 11-километрового участка «Пекинки» от «Глобуса» до «Ленты». Тогда убрали левые повороты, сделали надземные переходы, построили новые съезды и заезды с примыкающих улиц, поставили барьерное ограждение и шумовые экраны.

Работы обошлись в 1,7 миллиарда рублей.

— В ходе капремонта планируется провести полное переустройство гидроизоляции и водоотводных лотков. Специалисты отремонтируют внутренние и наружные поверхности тоннеля, входные группы и лестничные сходы. В переходе установят новое электроосвещение и смонтируют подъемные платформы для маломобильных граждан, — пояснила пресс-служба Упрдора.

В перечне работ также прописаны восстановление дорожной одежды у перехода, перекрытие козырьков, облицовка стен керамогранитом и пола тротуарной плиткой.

На баланс федеральной дороги объект перешел из муниципальной собственности в 2018 году. Тогда же ФКУ Упрдор провел обследование перехода. Эксперты выявили повреждения гидроизоляции и системы водоотведения. Теперь в течение четырех месяцев все проблемы должны устранить.