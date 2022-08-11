В Сбере рассказали владимирским бизнесменам как создать интернет-магазин с нуля

Во Владимирском отделении Сбербанка прошла конференция для бизнесменов на тему «Развитие e-com». Более 50 предпринимателей из Владимира и области смогли принять участие в мероприятии.

В ходе конференции участники обсудили актуальные вопросы электронной коммерции, а также получили экспертное мнение от представителей компании экосистемы Сбера InSales. Антон Соловьев, директор по развитию InSales рассказал нужен ли сайт интернет-магазину, если есть маркетплейсы; Сергей Радыгин, онлайн-маркетолог InSales, рассказал о рекламе и продажах в социальных сетях в 2022 году; Сергей Самсоненко, онлайн-маркетолог inSales, в режиме реального времени показал как создать Интернет-Магазина с нуля.

Виталий Дорошенко, Управляющий Владимирским отделением ПАО Сбербанк:

«Сегодня многие предприниматели из Владимира уже строят стратегию развития своего бизнеса с использованием онлайн площадок. Но работа на крупных маркетплейсах требует определенных навыков и временных затрат. Платформа InSales – это единый инструмент для выхода во все каналы онлайн-продаж. С ее помощью любой предприниматель может создать свой интернет-магазин без привлечения программиста и быстро запустить продажи не только на маркетплейсах, но и через сайт и социальные сети. Прием заказов и общение с покупателями из разных мессенджеров происходит в едином окне. Это очень удобно, быстро и выгодно».

Решения платформы InSales позволяют предпринимателям эффективно и легко запускать онлайн-бизнес и управлять им, включая торговлю через интернет-магазин, маркетплейсы, социальные сети и другие электронные витрины. В InSales можно создать интернет-магазин самостоятельно и быстро, не прибегая к помощи ИТ-специалистов и разработчиков.

А для удобной оплаты товаров на созданном сайте Сбер предлагает подключить сервис ЮKassa. Он включает более 14 способов оплаты, среди которых банковская карта, интернет-банки, кошельки ЮMoney, WebMoney или QIWI, SberPay. Платеж можно совершить даже с баланса телефона.

Напомним, что InSales предлагает летние условия подключения до 31 августа: по промокоду LETO новым клиентам будет доступен месяц бесплатного доступа к любому тарифу.