В Приволжье цифровую трансформацию проходят 60 компаний крупного и среднего бизнеса

В настоящее время среди клиентов крупного и среднего бизнеса в регионах присутствия Волго-Вятского банка Сбербанка* цифровую трансформацию проходят 60 предприятий и компаний, планируется, что к концу года эта цифра достигнет 120.

Для обеспечения успеха компаний – клиентов в цифровой трансформации в Сбере появилась такая роль, как «менеджер по успеху клиента» (Customer Success Manager), которая сконцентрирована не на продаже продуктов, а на росте бизнеса клиента через реализацию проектов цифровой трансформации. Такой менеджер встает на сторону бизнеса клиента и отвечает за оптимизацию затрат, рост клиентской базы, кибербезопасность, рост стоимости компании и многое другое. Более того, для этого доступны не только продукты Сбера и его экосистемы, но и все лучшие сервисы и решения через партнёрскую программу для разработчиков, интеграторов и поставщиков IT-решений.

Работа этих специалистов будет различаться в зависимости от уровня цифровой зрелости компаний-клиентов. На каждом уровне развития бизнеса есть свой запрос на цифровую трансформацию. На старте – это потребность в оптимизации затрат, прозрачности, скорости, безопасности. Далее, по мере развития – это рост клиентской базы, производительности и эффективности. Зрелые компании ставят цели по увеличению доли на рынке, удовлетворенности клиентов и сотрудников, росту стоимости бизнеса.

Цифровая трансформация заключается в модернизации бизнес-процессов компаний на базе цифровых технологий. Это не отдельный софт, а целый комплекс решений, который позволяет изменить подходы к управлению, ускорить вывод продуктов, снизить затраты, повысить прибыль и упростить принятие решений, а также встроить инструменты искусственного интеллекта, который позволит топ-менеджменту принимать решения на основе анализа данных или же позволить системе принимать их без участия человека. Процесс цифровой трансформации достаточно сложен и затрагивает такие аспекты, как модификация бизнес-модели и бизнес-процессов, развитие новых компетенций, изменение организационной структуры и прочее.

Петр Колтыпин, вице-президент, председатель Волго-Вятского банка Сбербанка:

«Сегодня Сбер является одним из технологических лидеров России. В банке накоплен большой опыт в области цифровизации и построения собственных сервисов на платформенных решениях, что дает ему возможность делиться хорошо апробированными наработками с клиентами.

Цифровая трансформация для предприятий – это возможность создать принципиально новые цепочки добавления ценности собственному продукту, придумать новые, более полезные решения для клиентов, предоставлять более качественные услуги. Соответственно, в результате растет прибыль компании и инвестиционная привлекательность бизнеса.

Если говорить про регионы и население, то по итогам запуска и реализации процесса перехода на «цифровые рельсы» увеличиваются поступления в бюджет и доходы населения, развивается инфраструктура региона и растет самое главное – это качество жизни».

*Волго-Вятский банк Сбербанка обслуживает девять субъектов РФ – Нижегородская, Владимирская, Кировская области, Республики Татарстан, Чувашия, Мордовия, Марий Эл, Удмуртия, Пермский край.