В парке «Добросельский» поставили пять видов лавочек

Парк «Добросельский» во Владимире продолжает меняться. Третий этап благоустройства подходит к концу. Больше тротуаров, тенистых аллей и входов в парк сделал подрядчик. Но самое главное — поставили лавочки у детской площадки и скейт-парка. Такого количества сидячих мест нет ни в одном парке или сквере города.

Лавочка с QR-кодом

Редакция «Призыва» насчитала пять видов лавочек. С узкими ножками и широкими, с узкими дощечками на сидении и спинке и широкими, деревянные и пластиковые. Цвет у всех примерно одинаковый – светло- и темно-коричневый. О пятом виде лавочек рассказал даже глава города Андрей Шохин:

— Было много обращений по поводу качества лавочек в парке «Добросельский». Мы учли просьбы жителей и в порядке эксперимента приняли решение протестировать новые антивандальные скамейки, которые изготавливаются из пластиковых отходов в Рязани. Если «экологичные» лавочки понравятся владимирцам, то обязательно рассмотрим возможность их приобретения для различных городских локаций, — сообщил новость в своих аккаунтах в социальных сетях глава города Андрей Шохин.

Мы нашли только одну такую лавочку — у скейт-парка. У нее у единственной есть информационная табличка с QR-кодом. На ней написано, что она сделана из полимер-песчаного композита. Она суперпрочная — одна рейка выдерживает 80 килограммов.

Эта лавочка влагостойкая, безопасная и износоустойчивая.

Лавочки с металлическими стойками себя такими не показали. Первую партию поставили в прошлом году. Многие из них тут же сломались.

Скамейки в придачу

Интересно, что в контрактах по благоустройству парка в этом году есть и шестой вид. Это скамейки. Их внешний вид указан в технической документации. Всего будет 50 штук. Но вот загвоздка — подрядчик не приступил к выполнению контракта.

Компания «Агуна» заключила контракт на сумму 5,8 миллиона рублей. К 1 июля она должна была его выполнить. Но ни большого детского деревянного городка, ни скамеек.

Основной контракт, на сумму 74 миллиона рублей, выполняет владимирская компания «Автобан». Она же работала и в два предыдущих этапа. Контрактом текущего года предусмотрено строительство памп-трека, устройство плиточного, асфальтового, резинового покрытия, ограждение территории, монтаж системы охранного видеонаблюдения, строительство пункта проката спортивного инвентаря, прокладка сетей электроосвещения. Большая часть работ выполнена. Финальный срок — 1 сентября.

Не построен еще пункт проката, готова только площадка под него. И осталось пару площадок и тротуаров заасфальтировать.

Главный подрядчик сделал дополнительные входы со стороны кинокомплекса «Руськино». Можно теперь по новым дорожкам пройти к раздевалкам и аттракционам на «Пингвине».