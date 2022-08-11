В Меленковском и Вязниковском районах собирают урожай овощей

Сельскохозяйственные предприятия Меленковского и Вязниковского районов приступили к уборке овощей с полей. Морковь и кабачки уже просятся на прилавки владимирских покупателей. За ними поспевает свекла, капуста, лук, картофель, тыква.

Работа на полях

Во Владимирской области овощи сажают в Вязниковском, Судогодском, Меленковском и Гороховецком районах. Они занимают 1,7 тысячи гектаров. Два района уже вовсю работают в полях.

— В Меленковском и Вязниковском районах начали убирать овощи — с 22 гектар убрали 110 тонн. В Меленковском районе приступили к уборке раннего картофеля- с 11 гектар убрано 337 тонн при урожайности 337 центнеров с гектара, — рассказывает директор департамента сельского хозяйства области Константин Демидов.

Во Владимирской области посевные площади составляют около 283 тысяч гектаров.

Картофельных полей традиционно больше всего в Меленковском районе. Там «второй хлеб» выращивают на 1,9 тысячах гектаров. Это больше половины всех областных наделов. Всего же под картофель в этом году отвели 3,2 тысячи гектаров.

Уборка зерновых

Повсеместно все районы ведут уборку зерновых культур. С апреля по июнь яровые зерновые и зернобобовые культуры, по данным Владимирстата, в хозяйствах всех категорий были посеяны на площади 43,8 тысяч гектаров. По состоянию на 8 августа убрано 18 тысяч гектаров зерновых культур (19%), намолочено 47 тысяч тонн зерна при урожайности 26,2 центнеров на гектар, что почти на 2 центнера больше прошлогодних показателей.

Почти 97% зерновых и зернобобовых культур выращивают СПК. А вот лидер по картофелю и овощам — население. На его долю приходится 75% и 82% посевных площадей соответственно. Кукурузу на зерно и масличные культуры в области выращивают только сельскохозяйственные организации.

— Август — самый насыщенный и активный месяц в жизни селян. Одновременно идет заготовка кормов, уборка зерновых, подготовка почвы к севу озимых, сев озимых культур, вспашка зяби. Заготовлено 26 тысяч тонн сена, 416 тысяч тонн сенажа, 60 тысяч тонн силоса, 7 тысяч тонн соломы. — —— Всего по 17,5 центнеров кормовых единиц на одну условную голову скота. Кроме этого, в области подготовлено 12 тысяч гектар пашни под сев озимых культур, начата вспашка зяби, а в Юрьев-Польском районе приступили к севу озимых — посеяли первые 60 гектар, — уточняет Константин Демидов.

На уборке урожая работают 152 комбайна.

Всего селянам предстоит убрать в этом году 138 тысяч гектаров кормовых культур, заготовить 35 тысяч тонн сена, почти 500 тысяч тонн сенажа, 60 тысяч тонн соломы, 650 тысяч тонн силоса и 87 тысяч тонн зернофуража.

В этом году к посевной СПК и КФХ региона в лизинг приобрели рекордное количество сельскохозяйственной техники — 316 единиц. Закупили 65 тракторов, 25 комбайнов и 226 единиц прочей техники. Всего на общую сумму почти полтора миллиарда рублей.