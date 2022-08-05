В Коврове вводятся ограничения движения на Павловском мосту

С 5 августа в Коврове введут дополнительные ограничения на движение транспорта по путепроводу через железную дорогу Москва – Нижний Новгород. Запрет касается всех транспортных средств выше 2,5 метров, в том числе и пассажирских автобусов.

Большая нагрузка

На аварийном путепроводе идет ремонт. С апреля по нему запрещено ездить троллейбусам и грузовикам. Половина моста разобрана. Транспорт с трудом ездит по одной полосе в каждую сторону.

— Состоялся комиссионный осмотр опор левой части моста, по которой в настоящее время продолжается движение транспорта. В мероприятии принимали участие представители администрации, Горьковской железной дороги, Стройконтроля, подрядной организации. В ходе осмотра был выявлен ряд существенных изменений несущих конструкций моста, в частности на 5-й и 6-й опорах наблюдается выпадение бетонной крошки. Разрушение происходят из-за чрезмерной нагрузки, — сообщили в администрации Коврова.

Запреты есть, но их исполнение хромает. Поэтому около моста выставили 2 поста ГИБДД, которые будут отслеживать движение большегрузов. Также МКУ «Город» должен установить металлическое ограждение по высоте, под которым смогут проезжать только легковые автомобили, а также машины «скорой помощи», полиции, спасателей. В администрации сообщают, что у пожарных подразделения имеются как в северной, так и юной частях города. Для них будет предусмотрен и проезд под шлагбаумом по мосту.

Пассажирские автобусы будут ездить через «трубочку» по ул. Свердлова.

— На опорах левой части моста установлены «сигнальные маячки», которые позволяют отслеживать текущее состояние конструкций. Мониторинг в ежедневном формате буду осуществлять специалисты технической службы железной дороги. При ухудшении ситуации незамедлительно будут приняты дополнительные меры безопасности, вплоть до полного перекрытия движения по путепроводу, — уточнили в администрации города.

Внезапные перекрытия

Как минимум, раз в неделю движение по Павловскому мосту полностью перекрывают. Жители ругаются, потому что их не предупреждают заранее. Приходится разворачиваться у ограждения, искать другие пути обхода. Люди опаздывают на работу, тревожатся и жалуются на власть.

Но в администрации объясняют, что разрешения на ограничения железная дорога дает в последний момент. Все зависит от расписания поездов.

Напомним, что ремонт путепровода выполняет нижегородская компания «Мостостроительная фирма МПФ». Стоимость работ — порядка 315 миллионов рублей. Продолжительность — 18,5 месяцев. В администрации области говорили, что подрядчик к осени должен выполнить работы на одной полосе дороги. Но темпы снизились. Слишком много времени занимает демонтаж пролетных строений моста.