В Коврове открылся первый во Владимирской области центр здоровья в торговом комплексе

Жители Коврова теперь могут проверить свое здоровье, находясь в торгово-развлекательном центре. На первом этаже ТРЦ «Ковров-молл» открылся центр здоровья, где все желающие могут пройти бесплатную диагностику и получить медицинскую консультацию.

Пилотный проект

Как рассказали в пресс-службе департамента здравоохранения Владимирской области, прием в центре здоровья ведут врач-терапевт и медсестра. Работают по будням с 10.00 до 16.00.

К услугам посетителей – экспресс-диагностика глюкозы и холестерина в крови, ЭКГ, измерение артериального и внутриглазного давления, антропометрических данных, а также анкетирование для выявления факторов развития хронических заболеваний.

При желании можно получить направление на флюорографию в одну из поликлиник Коврова, а женщинам – еще и направление на маммографию и консультацию гинеколога. Кроме того, медики пригласят ковровчан на дальнейшее прохождение диспансеризации или профилактического осмотра.

При себе необходимо иметь паспорт, полис ОМС и СНИЛС.

Центр здоровья в торгово-развлекательном центре – это пилотный проект облздрава. Если он окажется востребованным, то такие кабинеты, возможно, откроют и в других городах региона.

Проверить здоровье

А пока в медицинском ведомстве призывают не медлить и пройти все необходимые обследования в поликлиниках. За четыре месяца проведения диспансеризации свыше 14 тысяч человек поставили на учет к терапевтам по выявленным хроническим неинфекционным заболеваниям и факторам риска. Чаще всего в медкнижках фигурируют сахарный диабет и гипертония.

Профосмотр в этом году пока прошли 8 тысяч человек, это 9,6% от плана. Диспансеризацию провели для 61,4 тысяч человек, что составляет 31% от плана, установленного для области.

Записаться можно в поликлинике по месту жительства.

Напомним, что в этом году диспансеризации подлежат граждане 1983, 1986, 1989, 1992, 1995, 1998, 2001 и 2004 годов рождения. Диспансеризация и профосмотры помогают на ранней стадии выявлять хронические и онкологические заболевания, которые становятся причиной инвалидности и ранней смертности.