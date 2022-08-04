В Кольчугинском районе создадут около 1000 новых рабочих мест

В Кольчугинском районе планируется создать около 1000 новых рабочих мест, заявили в областной администрации. Предполагается, что это произойдёт в ближайшие полтора года. Инвестиции сейчас идут в традиционную для кольчугинцев отрасль — металлургию, а также в относительно новую — деревообработку. О перспективах местного рынка труда глава региона Александр Авдеев сообщил, посетив «Владимирский лесоперерабатывающий комбинат».

Лес и металл

В своём Телеграм-канале глава региона сначала отметил обнадёживающие тенденции в металлургии: «Местные предприятия поддерживают славные традиции производства. Открыт завод спецсплавов. Компания по металлопереработке до конца 2023 года планирует вложить 2 млрд рублей в развитие трёх своих предприятий. У другого предприятия – планы инвестировать 2,5 млрд рублей в производство электросварных труб».

Потом рассказал о посещении «Владимирского ЛПК». Это предприятие входит в Группу компаний «ДОК Кольчугино», специализирующихся на лесозаготовке, лесопилении и деревообработке. Последнее направление как раз осуществляет комбинат. Там — лесопильный цех, сушильные камеры, цеха производства клеёных и погонажных изделий, мебельных комплектующих — словом, всё, что нужно такому производству.

«Владимирский ЛПК» перерабатывает около 10% всей древесины в области.

Предприятие успешно реализовало первый инвестиционный проект по созданию деревообрабатывающего производства с лесозаготовительным комплексом. В него вложили более 600 млн рублей, создали 350 рабочих мест.

В сотрудничество вовлечено более 50 малых предприятий в шести районах Владимирской области. Продукция комбината востребована и выпускается с высокой степенью переработки.

— Для расширения производства необходимо увеличение мощности энергоносителей и благоустройство подъездных путей. Администрация области окажет предприятию поддержку в решении этих вопросов. Важно, чтобы оно развивалось и обеспечивало жителей работой и достойной зарплатой, – отметил Александр Авдеев.

Он также подчеркнул, что благодаря хорошим условиям труда, технике безопасности и культуре производства, коллектив работает сплочённо, здесь нет недостатка кадров. А вовлечение персонала в экономику района – одна из основных задач, стоящих сейчас на повестке.

Перспективы района

О кадровых вопросах глава региона говорил и с работниками предприятия. Развитие лесоперерабатывающей отрасли даёт перспективу на новые рабочие места и налоговые отчисления в бюджет. Всего в Кольчугинском районе планируется создать около 1000 новых рабочих мест.

В Телеграм-канале врио губернатора назвал срок — до 2024 года.

Это, в свою очередь, повлечёт необходимость развивать фонд жилья, в том числе арендного. В нём нуждаются и медики, и работники предприятий. Запрос на него высокий, и работа в этом направлении уже активно ведётся совместно с Дом.рф.

Сотрудники поблагодарили региональные власти за содействие в решении вопросов инфраструктуры, дорожного строительства и медицины. Например, знаменитый кольчугинский «недострой» – здание школы в микрорайоне №1 – уже через два месяца станет новым центром дополнительного образования.

Близится к завершению капитальный ремонт Дома культуры. Ожидается масштабная реконструкция жилищно-коммунального комплекса и тепловых сетей.

— Кольчугинский район ждут большие перемены к лучшему. Уверен, что слаженная работа команды районной администрации при поддержке региональных властей позволит справиться с поставленными задачами, – сказал Александр Авдеев.