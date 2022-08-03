В Кольчугино построят начальную школу в микрорайоне № 1

В Кольчугино осенью должно начаться строительство новой школы. Место найдено по соседству со школой, открытой два года назад — на улице Шмелева в микрорайоне № 1. Это будет трехэтажный корпус на 33 класса, где большинство займут ученики начальной школы.

Выставили контракт

На портале госзакупок размещен контракт на строительство школы стоимостью 26 миллионов рублей. В технической документации говорится, что будет выполнен ремонт и строительство блока В. Он стоит на общем участке нового корпуса школы № 4. Площадь строительства — 10 тысяч квадратных метров. Здание будет трехэтажным площадью 7,2 тысяч квадратных метров.

— Предусмотрены демонтажные работы кровли, устройство скатной кровли, утепление покрытий плитами, устройство водосточной системы, входной группы, пандусов. Внутренняя отделка включает в себя: устройство потолков, облицовка стен по одинарному металлическому каркасу, кладка отдельных участков кирпичных стен, разборка покрытий полов из линолеума и релина, установка оконных блоков из ПВХ, — сообщается в техническом задании к контракту.

В технической документации прописан поэтажный план школы.

На первом этаже будет гардероб, пост круглосуточной охраны, медицинский кабинет, кабинет директора, комнаты математики, приема пищи, комната оружия, военный кабинет, спальни, игровые и кабинеты для учеников 1-х классов, а также кабинеты трудов.

На втором этаже будут кабинеты математики, физики, астрономии, географии, информатики, истории, лаборантские, а также кабинеты для учеников 2-3 классов. На третьем этаже найдут место для кабинетов биологии, химии, литературы, иностранного языка, а также кабинеты для продленки и учеников 3-4 классов.

Напомним, что второй корпус школы № 4 строили с 2017 году, а открыли только в 2020 году. Он рассчитан на 600 учащихся 4-11 классов. Корпуса будет связывать общая инфраструктура. На улице уже построены детские и спортивные площадки, стадион с площадкой для мини-футбола и четырьмя круговыми и прямыми дорожками, гимнастическая площадка. Кроме того, в учебно-опытной зоне размещается теплица и участок для посадки декоративных растений, полевых и овощных культур, а также плодовых деревьев.

Найти подрядчика

Деньги есть, проект готов, проблема одна — в подрядчиках. Ранее дважды были организованы торги для строительства школы в Гусь-Хрустальном. Но подрядчика так и не нашли.

Для школы в Покрове трижды устраивали аукционы. Контракт все же заключили с ковровской компанией. Хотя она так занята на других стройках, что темпы возведения школы в Покрове невысоки.

Ранее «Призыв» сообщал, что в сентябре 2023 года новые учебные заведения откроют двери в Коврове, Сновицах, Гусь-Хрустальном. В 2024 году построят и запустят школы в Покрове, Гороховце, Владимире, Вязниках, Александрове, Суздале. Источники финансирования и проекты определены.

Основная задача для всех — отменить вторую смену. Сейчас вторая смена есть в 62-х образовательных заведениях региона, около 12 тысяч детей учатся после обеда.