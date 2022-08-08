В ФАПы Владимирской области ждут выпускников медколледжей

Во Владимирской области не хватает порядка 900 медработников. Есть дефицит кадров в фельдшерских акушерских пунктах. До конца года их откроют еще, как минимум, три. В департаменте здравоохранения сейчас решают, кто там будет работать.

Новички для села

В Камешковском, Юрьев-Польском и Гусь-Хрустальном районах достраиваются ФАПы. В следующем году построят сразу три фельдшерских акушерских пункта в Муромском районе. На днях изменения в программу модернизации первичного звена были согласованы на федеральном уровне. И для всех насущный вопрос – кто будет работать в новых медучреждениях. Тему дефицита медицинских кадров обсуждали в прямом эфире Центра управления регионом.

— Если нет постоянных работников, то организуем выездные бригады. Пункты не стоят закрытыми из-за отсутствия работников. Сейчас ждем выпускников медколледжа. Был целевой набор. Как раз вакансии в ФАПы закрыть, — говорит директор департамента здравоохранения области Артем Осипов.

На каждую тысячу привлеченных медиков происходит отток 1300 работников.

Врачи уходят из государственных лечебных учреждений из-за больших нагрузок и относительно невысоких по сравнению с соседними регионами зарплат. Треть персонала больниц и поликлиник – люди в возрасте. Год-другой и они уйдут на пенсию.

Чем привлечь

В регионе создана рабочая группа в составе депутатов Заксобрания, чиновников департамента здравоохранения и медиков. Заседания проводились в этом году несколько раз.

— Мы пришли к выводу, что эффект дадут два способа привлечения кадров – это развитие ипотечной программы и рост заработной платы. Нам есть, над чем работать. Есть определенные механизмы по арендному жилью, по надбавкам, — рассказывает Артем Осипов.

Руководитель облздрава привел в пример положительной работы по предоставлению медикам служебного жилья Собинку, Гусь-Хрустальный и Вязники. Эффективную меру поддержки оказывают на уровне муниципалитетов. А на уровне области еще предстоит запустить такой механизм.

Ранее «Призыв» рассказывал о проработке вопроса строительства арендного жилья в регионе при участии корпорации дом.рф.