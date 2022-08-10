Центры занятости будут искать вакансии с помощью сервиса «Авито»

Сотрудники центров занятости Владимирской области будут использовать сервис «Авито» для подбора вакансий соискателям. Соответствующее соглашение подписали региональный департамент труда и занятости населения и руководство ресурса.

Ускорить поиск

При оказании услуг в сфере занятости помимо сайта «Работа России» задействуют еще и возможности сервиса «Авито», говорится в сообщении пресс-службы областной администрации.

Как отметил директор департамента труда и занятости Владимирской области Андрей Григорьев, это первый шаг к партнёрству с крупнейшими площадками по поиску работы. Такое сотрудничество позволит получить более полную картину о ситуации на региональном рынке труда и увеличить базу вакансий и соискателей, а также ускорит поиск работы.

— Теперь с помощью специалистов кадровых центров «Работа России» жители области найдут работу ещё быстрее, – уверен Андрей Григорьев.

Владимирская служба занятости расширяет возможности поиска работы.

Вакансий больше, чем безработных

На 8 августа на платформе «Работа России» зарегистрировано 5935 безработных и 18457 вакансий. Сайт Avito.ru предлагает жителям региона более 8 тысяч вакансий и содержит более 20 тысяч резюме.

Ранее «Призыв» рассказывал, что показатели безработицы падают, а банк вакансий растет. Два года назад в органах службы занятости было зарегистрировано свыше 30 тысяч безработных.

За 6 месяцев текущего года во Владимирской области нашли официальное место работы свыше 10 тысяч человек. На поиск у владимирцев уходит от 1-го до 3-х месяцев.

Быстрее всего находят работу швеи, уборщики производственных и подсобных помещений, водители автомобиля, операторы различных специальностей, слесари, электромонтеры и учителя.